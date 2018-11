Premis al cartell i als relats breus contra la violència

l'alcalde de xàtiva, roger cerdà, i les regidores de Dona i Igualtat, Cesca Xapí; de Joventut, Lena Baraza, i d'Educació, Amor Amorós, així com el segon tinent d'alcalde, Miquel Lorente, van assistir ahir al Concurs de Cartells i de Relats Breus organitzats per les regidories de Dona i Igualtat i Joventut, respectivament, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Els alumnes van rebre també un diploma que acredita el seu guardó. Hui, organitzada per Xateba, tindrà lloc la inauguració de la mostra Art al Carrer, també dins dels actes del 25-N. Mentre que demà serà la concentració davant les portes de l'Ajuntament de Xàtiva a les 12.00h.