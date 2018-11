«Faraway Land» i «Alto el fuego» es projecten hui al festival Mon·Doc de Montaverner

Dos nous treballs finalistes del Premi Mon·Doc es projecten esta vesprada a Montaverner. A les 18.30 hores es podrà veure el documental Faraway Land, què portarà els espectadors fins Atenes, on coneixeran de primera mà la realitat dels milers de refugiats que quedaren estancats quan se'ls van tancar les portes d'altrs països. Seran testimonis de la relació entre els refugiats i voluntaris de tot el món que s'encarreguen de fer-los la vida un poc millor mentre esperen una solució a la situació en que es troben. Marta Plana, ajudant de direcció del documental serà l'encarregada de presentar-lo.

A partir de les 20.00 hores, els espectados podran viatjar a Colòmbia amb el documental Alto el fuego. Es tracta d'un treball dirigit per Raúl de la Fuente i que mostra l'activitat pastoral que els salesians porten a terme a Medellín acollint i recuperant els menors desvinculats del conflicte armat, ensenyant-los un ofici per a que puguen reinserir-se en la societat i retrobar les seues famílies. Ambdues projeccions seran a l'Auditori Luis Peiró i amb entrada lliure.

Ahir estaven previstes les projeccions de Volar, de Bertha Gaztelumendi, sobre la violència de gènere i la seua expansió per tot arreu, així com el duríssim documental Born in Gambia, que narra la vida d'un xiquet testimoni directe de la barbàrie al seu país que va viure com cremaren viu un germà davant d'ell. Dissabte es va projectar Eugenio, sobre la vida del famossísim humorista català.