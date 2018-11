Llum verda al Centre d´Atenció Primerenca de la Mancomunitat de la Vall

La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida comptarà a Ontinyent, a través del seu projecte Trèvol, amb un Centre d'Atenció Primerenca que podrà prestar servei fins a 70 persones derivades de tota la comarca. Així ho anunciaven aquest dilluns el conseller de Benestar de la Mancomunitat, Jaime Peris, i el tècnic del projecte Trèvol, Josep Gilabert, després que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, haja autoritzat la posada en marxa d'aquest centre.

Peris destacava que aquesta és una notícia molt important, ja que "la Mancomunitat i el projecte Trèvol feia 2 anys que treballaven per aconseguir aquesta autorització. Hem destinat al voltant de 60.000 euros entre subvencions de la Diputació de València i recursos propis per a adaptar un espai, al mateix edifici de la Mancomunitat a Ontinyent, i les infraestructures necessàries per a l'autorització d'aquest servei que donarà atenció a xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys". El conseller explicava també que amb aquesta resolució de la Generalitat Valenciana "es reconeix un servei que en algunes ocasions ja s'anava prestant des del Trèvol, sense cap tipus d'ajuda, i a més es garanteix una dotació anual del voltant de 200.000 euros per al funcionament del centre als pressupostos autonòmics" declarava Peris.

El Centre d'Atenció Primerenca Trèvol començarà a funcionar abans de final d'any i prestarà servei a menors, derivats de la Sanitat Pública, amb problemes de desenvolupament que necessiten un diagnòstic i una estimulació en l'àrea cognitiva o sensorial, en el llenguatge o a l'àmbit fisioterapèutic. Per això comptarà amb un equip de professionals que inclourà psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes i estimuladors.

Des del projecte Trèvol, Gilabert, incidia en el gran avantatge que va suposar la posada en marxa d'aquest centre a la Vall d'Albaida "ja que fins al moment les famílies havien de traslladar-se als centres de Xàtiva, Gandia o Tavernes de la Valldigna". Gilabert també explicava que la Mancomunitat ja portava prestant un servei d'atenció a la infància per atendre les necessitats d'una vintena de famílies, "ara, amb el funcionament del nou centre, es continuarà amb aquest però, a més, s'ampliaran els serveis oferts i el rang d'edat amb el qual s'estava treballant, d'aquesta manera arribaren a més persones que necessiten aquesta atenció" concloïa.

El Centre d'Atenció Primerenca Trèvol hi estarà a la primera i segona planta de l'edifici de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida a l'avinguda de Sant Francesc, núm. 8, d'Ontinyen