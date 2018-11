El Olímpic condena el lanzamiento de objetos en la Murta y asegura que trabaja para evitarlos

El Olímpic es más líder después de la disputa de la última jornada en el grupo VI de la Tercera División, al derrotar al At.Saguntino por 1-0. El gol fue marcado por Rubén Solano, que ya lleva diez en esta liga, y que marcó al transformar un penalti cometido sobre él mismo en el minutos 75, en el único error que cometió el equipo entrenado por Dani Ponz. El partido fue tenso desde el pitido inicial, con mucha intensidad por ambos equipos, con duelos particulares entre Moscardó y Sergio Boix. Ambos acabaron con cartulina amarilla, ellos y ocho protagonistas más. No hubo expulsados. Tras el gol apretó todavía más el rival y adquirió protagonismo el portero local Kedra, con varias intervenciones que impidieron al menos el empate del rival.

La Murta volvió a vivir un ambiente similar al del anterior partido en el estadio setabense ante el Alzira, con más de 600 espectadores. Especialmente activa con sus cánticos estuvo la Penya Socarrats. Lamentablemente hubo lanzamiento de algunos objetos, una botella de plástico con agua y algunos botes de bebida, al terreno de juego a la conclusión del encuentro, circunstancia que sí que hizo constar el árbitro, García Gallegos, en el acta del partido. El club emitió en el día de ayer un comunicado lamentado «profundamente el lanzamiento de objetos una vez finalizado el encuentro desde una zona concreta de las gradas del Campo Murta. Ninguno de ellos llegó a impactar en los jugadores y árbitros, pero es un hecho que no se puede producir de ninguna manera». El club añadió que «el gran ambiente vivido, el buen comportamiento general y los ánimos hacia el equipo no pueden quedar empañados por una actuación aislada de quien no representa a la gran afición setabense». El Olímpic «cree firmemente en los valores de juego limpio y respeto al rival, aficionados y colegiados, y no puede dejar pasar este tipo de incidentes sin condenarlos. Desde el club se espera que este tipo de actitudes no se vuelvan a producir y, de hecho, siempre se trabaja para evitarlos», concluye el comunicado.



Los socios piden una asamblea

A la entrada de la Murta se puso a disposición de los socios una hoja de firmas para solicitar al presidente, Javier Úbeda, la convocatoria de una asamblea extraordinaria para antes del 15 de diciembre y con un orden del día muy concreto: lectura del acta anterior; explicación del acuerdo de paralización de transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) «sin el conocimiento ni autorización» de los socios; la no autorización para bar; bajas de jugadores en el club por el «conflicto» generado por el secretario del club, Manolo García, al presentarse como presidente del Novelda CF; y ruegos y preguntas. La solicitud fue firmada por 97 socios, validando 90 de sus firmas, más que suficientes para la convocatoria. La hoja de firmas ya ha sido entregada al club, así como de copias, para su conocimiento, tanto al Ayuntamiento de Xàtiva como a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

La victoria tiene un valor añadido por las dificultades que afrontó el entrenador, Jero López, por las bajas. A los sancionados Pepín y Carlos Martínez se unió tras el entrenamiento del viernes Víctor Banegas por una contractura muscular. Berna probó en el calentamiento y finalmente pudo acompañar a Fran Giménez en el centro de la defesa, mientras que Laurent fue el sustituto de Banegas, disputando su primer partido completo.

La victoria supone alcanzar los 30 puntos, distanciarse en 3 del segundo, el Crevillent, y a cinco del quinto, el Orihuela. La Murta se está convirtiendo en inexpugnable para los rivales: siete jugados, siete victorias. El domingo el Olímpic volverá a jugar en casa y recibirá al Rayo Ibense.