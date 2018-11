Revocado el acuerdo por la SAD de un Ontinyent en concurso de acreedores

El temporal que se vaticinaba sobre la asamblea ordinaria del Ontinyent se quedó en un simple aguacero que no impidió el transcurso normal de la junta de socios. En primer lugar porque en el último momento los representantes de Elite Sports, con Adrián Márquez a la cabeza, decidieron dar un paso atrás y no acudir a la Societat de Festers, lo que suavizó una cita que se esperaba muy tensa. En segundo lugar, porque la presencia de socios del Ontinyent fue sorprendentemente escaso. Y en tercer lugar, la exposición jurídica de los letrados Jaime Bernabéu y Tomás Vázquez apenas dio opción de votar en contra a la revocación del acuerdo del 22 de abril, que fue aprobada por unanimidad, con 10 abstenciones y ningún voto en contra.

En este sentido, el primer jurista en tomar la palabra y explicar por qué se decidió no continuar con el proceso de sociedad anónima fue Jaime Bernabéu, quien argumento que «estaba viciado desde el principio con un capital que no podía desarrollarse. Segundo, porque la suscripción se hizo sobre ese capital mínimo de 60.000 ?, el cual hoy es tan distinto como el derecho de suscripción de los socios». Además, el primer intento de SAD partió con error de nomenclatura «al considerar el proceso como una constitución en SAD en vez de una transformación, matiz importante», desveló Bernabéu.

La deuda con Elite Sports fue otro de los referentes en la intervención de los abogados del Ontinyent. Bernabéu reveló la reunión tensa mantenida con Rodney Meaker y sus abogados en València y, según el letrado del Ontinyent, el inversor sudafricano solicitó que se le abonase la cantidad de más de un millón de deuda, una petición que rechazó el club argumentando que «si la aportación es capital, este no es exigible. ¿Qué pasa con las deudas anteriores? Se tienen que discutir», subrayó Bernabéu. El olfato profesional de los dos jurisperitos del Ontinyent les llevó a adelantarse y presentar la figura del «pre-concurso de acreedores, también llamado 5 bis», para escudarse ante los ataques de los acreedores, en este caso de las posibles demandas de Meaker.

Ante esta situación, el pasado viernes los abogados de la entidad textil presentaron el concurso del Ontinyent por imperativo legal porque «se acababa el plazo y porque la amenaza de Rodney era más que fundada. A los cinco días de nosotros presentar el 5bis, Rodney había hecho lo mismo con el concurso necesario de la sociedad. Menos mal que nos adelantamos y presentamos el escudo. Si no, se pasaba a la disolución y liquidación». ¿Qué va a suponer esta ley concursal del Ontinyent? «No puedo pagar si los acreedores me lo piden. ¿Cómo salimos? Con acuerdos y convenios con los acreedores y si no se consigue un acuerdo, se va a una disolución. Por tanto, estamos abocados a ir de la mano, negociar y a nivel deportivo mantenernos en la liga que estamos», vaticina Bernabéu.

En la asamblea también se aprobó el presupuesto para la temporada 2018-19 y que asciende a poco más de 625.000 euros. Los socios preguntaron a Luis Ortiz sobre el contrato con el nuevo grupo de inversión SAME y este les invitó a que pasaran por el club para darles todo tipo de detalles, pero reveló que «se ocupan de la gestión deportiva y económica, y el pacto se puede romper al final de temporada si no cumplen. El ámbito social corresponde al club». También, a solicitud de un socio, Ortiz no puso reparos a mantener un cara a cara con Adrián Márquez, director de Elite Sports.



Empate en Teruel

A todo esto, el fin de semana hubo liga y el Ontinyent, con Parras en la grada por tercer fin de semana consecutivo, arrancó un valioso punto del campo de Pinilla. Los locales se avanzaron en el marcador con gol de Marcos Ainoza. En la segunda parte, Tito ejecutó a la perfección un libre directo que puso las tablas en el marcador. El futbolista madrileño volvía la once después de la lesión que le apartó del campo en las últimas semanas. Tras el gol, el encuentro entró en una fase incierta donde cualquiera de los dos equipos pudo lograr el triunfo. Destacar la presencia de cerca de 60 aficionados ontinyentins entre aficionados de la Peña la Torreta y de Supporters Blanquinegres.