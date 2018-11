Xàtiva cambiará 670 luminarias en la III fase del Plan de Seguridad de Vías Urbanas

El Ayuntamiento de Xàtiva tiene lista la relación de calles que conformarán el objeto de actuación de la III fase del Plan de Seguridad de Vías Urbanas, actuación que tiene como objetivo la mejora de la iluminación en 37 calles de la ciudad. Estas mejoras, presupuestadas en 158.000 euros, están incluidas dentro del Plan Director de Inversiones Xàtiva Creix. Con esta tercera fase, ya son 611.000 euros los que ha invertido el Ayuntamiento en la sustitución de luminarias que aumentan los niveles de iluminación existentes en determinadas vías de la ciudad, mejorando de esta forma la seguridad vial en el casco urbano.

En total serán 670 las unidades las sustituidas, entre espacios de conexión para los peatones, aceras y calles peatonales repartidos por toda la ciudad que verán mejoradas las instalaciones de luz. A tal fin, la nueva luminaria que sustituirá a la existente contiene tecnología retrofit led regulable de 50 y 80 w, en función de la columna y del ancho de cada vial.

La relación de calles donde se actuará es la siguiente: Avgda. Selgas, Albereda Jaume I, Pl. Bassa, Pl. Espanyoleto, Font dels 25 dolls, Pl. Trinitat, C/ Montcada, Porta St. Francesc, Pl. Alexandre VIè, C/ José Carchano, C/ Peso, C/ Bellver, C/ St. Josep, C/ Carners, C/ St. Gaietà, C/ Forn del Vidre, Illeta St. Miquel, Pl. Mercè, C/ St. Ramón, Glorieta José Espejo, C/ Ventura Pascual, C/ Músic Jaume Fayos, C/ Gonzalo Viñes, C/ Font Trencada, C/ Sants, C/ i Pl. Om, C/ St. Feliu, C/ Pintor Jacomart, C/ St. Miquel, C/ Sariers, C/ Banys de la Moreria, C/ Pintor Tudela, C/ Conseller Bosch i Morata, C/ St. Rafel, C/ St. Roc, Pl. St. Joan i C/ Font St. Joan.

"Empezaremos por la Alameda; haremos Espanyoleto, continuaremos hasta la plaza de toros y luego intervenir en algunos barrios, como el barrio del Carmen, el Raval o alguna zona del casco antiguo donde aún está pendiente la mejora de la iluminación» ha explicado Ignacio Reig, concejal de Servicios Públicos. Reig ha estimado que "al acabar la legislatura, habremos intervenido en casi en 4.000 farolas con una inversión superior a los 600.000 euros".