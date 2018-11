El Bou no subirá este año a la Vila

Llega el Bou en Corda de las fiestas de la Puríssima de Ontinyent. Los festejos taurinos que marcan el arranque de las fiestas patronales de la capital de la Vall d'Albaida comienzan este viernes con l'Embolà, y se alargarán durante todo el fin de semana. Este año el Bou en Corda llega marcado por la decisión, tomada ayer, de que los toros no subirán al histórico barrio de la Vila, según informaron los Portadors del Bou a través de redes sociales. Uno de los atractivos de los festejos, la subida a las estrechas calles de la Vila, donde los toros toman rápidas carreras con los aficionados a muy pocos metros, no se verá este año. La Associació de Festes de la Puríssima, organizadora de los actos, y los Portadors del Bou, decidieron ayer que los astados no suban a la Vila por motivos de seguridad. En el barrio se están ejecutando obras de urbanización y la organización ha decidido desistir de la tradicional subida de los toros a la Vila.

Los actos taurinos se iniciarán este viernes (15:30 h.) con l'Embolà, en la que la ganadería La Paloma de Xaló pondrá los astados. En la Plaça Major serán embolados Duque, de 480 kilos; Tramposo, 470 kilos; y Campesino, 550 kg. Este año, tal como informó Levante-EMV, las tres parejas de emboladores de Portadors del Bou serán paritarias. Los tres astados a los que el viernes se les colocarán las fundas de cuero en los cuernos serán los que protagonizarán el Bou en Corda de la Puríssima del sábado (15:30). El sábado, además, también habrá la suelta de una vaquilla, por la mañana (12 h.) para el público más joven. La vaquilla Guapito (480 kg.), repite del año pasado, protagonizará este 2018 el acto matutino del sábado.

Por su parte, el domingo, a partir de las cuatro de la tarde, correrán en el Bou en Corda tres astados de la ganadería Fernando Machancoses, de Cheste. Serán Cañonero, de 520 kilos; Faraón, de 550 kg.; y Ardillo, de 530 kg. Los toros del acto del domingo serán embolados en el corral.