Los jubilados se movilizan en defensa del centro de día y el PP teme hostilidad

El jueves se presenta tenso en la Font de la Figuera. Los jubilados y pensionistas se han movilizado en defensa del centro de día y hoy miércoles ya han fijado una concentración a las puertas del edificio consistorial. Pero mañana hay previstos dos plenos extraordinarios: uno, a la una, que es el que pidió la portavoz del PP, Mª José Penadés, para debatir sobre la sentencia en contra del Ayuntamiento de la Font por irregularidades en la compra del terreno para edificar dicho centro. Y otro, a las doce, solicitado por el equipo de gobierno, para adelantarse a esas explicaciones. El PP de la Costera ha mostrado su preocupación. Su presidente comarcal y diputado provincial, Evarist Aznar, explicó ayer que espera que «nadie esté tratando de echarle la gente encima a Mª José [Penadés]. Además de injusto, sería muy peligroso», advierte.

Según informaron ayer a este diario, la Associació de Jubilats i Pensionistes de la Font ha previsto hoy dos concentraciones «en protesta por la paralización» del centro de día. Ambas, a la puerta del Ayuntamiento de la Font de la Figuera: una a las 11 de la mañana y otra a las siete de la tarde. Y mañana jueves hay prevista una tercera, en el mismo sitio, a las once de la mañana y que tal vez se prolongue durante la celebración de las sesiones previstas o se traslade al salón de plenos, según apuntan.

«Es un error lo que está haciendo el alcalde», dijo ayer Aznar. El dirigente popular aseguró que si el centro de día se retrasa «será por culpa de una serie de irregularidades muy graves y por culpa, por tanto, del equipo de gobierno. No por culpa de María José Penadés, que lo único que ha hecho es cumplir con su obligación de fiscalizar la gestión del gobierno», insistió ayer. Aznar recalcó que espera que las protestas no sean «dirigidas» y «que no pase nada», porque a su juicio, una mala gestión de Vicent Muñoz, alcalde de Compromís, éste quiere descargarla en contra de la oposición popular.

Tal como ha venido informando este diario, el juzgado de lo contencioso nº 6 de València ha anulado la compra del solar donde el Ayuntamiento de la Font de la Figuera proyecta levantar el futuro centro de día para mayores. El juez detalla hasta cuatro causas de nulidad en el procedimiento de adquisición a dedo de la parcela de los suegros del teniente de alcalde socialista, con un sobreprecio de 5.000 euros respecto al valor tasado por la arquitecta municipal. Y condena al consistorio a costas, al tiempo que señala «flagrantes irregularidades» en el proceso. El caso va más allá de lo local: hay indicios de una mala praxis en el convenio Generalitat-Diputación que promueve estos centros de día. La sentencia llegaba la semana pasada, sólo unos días después de otro varapalo judicial contra Muñoz por apoyar su gestión con una edil tránsfuga de Ciudadanos.



«No frena el centro de día»

Aznar insistió ayer en que la edil Penadés «quiere el centro de día para la Font igual o más que nadie, pero quiere que se haga de manera impoluta. Y la sentencia es muy clara». El diputado y también alcalde de la Llosa de Ranes quiso recalcar que «la sentencia no frena el centro de día; sólo señala las irregularidades. Y ésas las ha cometido el gobierno, no la oposición», recalca, al tiempo que recela del ambiente hostil que «alguien» está creando en la localidad.