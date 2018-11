en peñadorada (iI)

conejos hay muy pocos en la finca y eso que Peñadorada ha sido un coto fundamentalmente conejero con cientos de majanos dispersados por toda la finca, que sirven de refugio a los lagomorfos. Es posible que más adelante se vean más conejos, cuando llegue el frío y llueva porque ahora están encerrados en los majanos y en las bocas de las madrigueras.

Liebres no he visto ninguna, pero me dice Fran que ya se han visto algunos ejemplares enfermos de mixomatosis en Ossa de Montiel. En muchos pueblos de Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía, donde ya ha saltado la alarma, se ha prohibido su caza.

Rodeando la laguna, no me quise acercar mucho para no molestar a los patos porque Fran tiene previsto realizar una tirada pronto, vuelan tres becacinas. El vuelo zigzagueante de esta pequeña ave es espectacular. Cerca de Navalcaballo, la finca que linda con Peñadorada, no veo ningún bando de perdices. Cazar uno solo y, además, sin perro es muy complicado porque las perdices te torean como quieren. Lo ideal para tratar de controlarlas es una mano de tres o cuatro escopetas para cubrir una mayor extensión de terreno. Cuando estoy en medio de las carrascas viene un torcaz de cara. Me ve y trata de hacer un giro, pero ya era tarde. Lo engancho de primero y lo derribo de segundo.

Dos semanas después, de camino al coto de nuevo. Me llevé el primer susto de la mañana cuando a la altura de Barrax y debido al viento me cruzaron por delante del coche dos bolas gigantes de salicornios. En un primer momento pensé que se trataba de un animal, así que frené. Afortunadamente todo quedó en un susto.

En el CD del coche suena el último disco de Michael Bublé.

Aunque había quedado con Genaro en vernos en Ossa a las 8, me llama por el móvil para decirme que me esperan en el coto. El bar de a esa hora está a rebosar de cazadores, así que decido ir directamente a Peñadorada. Genaro y Ramón me estaban esperando. Hace mucho frío y una mañana muy desapacible, así que conviene abrigarse. Braga, chubasquero y gorro no pueden faltar en un día como hoy en esta zona.

A falta de Cola-Cao, Genaro me ofrece una empanadilla de tomate que me sabe a gloria bendita. Y es que en el campo las cosas se degustan de otra manera. Hasta lo más sencillo, como pueda ser un bocadillo de tortilla se convierte en un auténtico delicatesen.