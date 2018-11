Benigànim llevará al Supremo la absolución del exedil por el desfalco en la caja de las fiestas

C. Barceló, portavoz del PSPV.

C. Barceló, portavoz del PSPV. P. I.

La Audiencia Provincial de València ha confirmado la absolución del exconcejal de Fiestas de Benigànim, Andrés Moscardó (PP), del delito de apropiación indebida por el que se sentó en el banquillo a raíz del presunto desfalco de 17.500 euros en la recaudación de los Festeros del Cristo de 2015. La Fiscalía pidió dos años de cárcel para Moscardó tras una investigación que tuvo como punto de partida las denuncias formuladas por siete padres de la comisión de festejos. Las pruebas y los testimonios aportados en el juicio, sin embargo, resultaron a todas luces insuficientes para acreditar que el exedil «se apropiara o distrajera cantidad alguna», según concluyó el juzgado de lo penal de València.

El recurso promovido por el Ayuntamiento de Benigànim -gobernado por el PSPV- como parte personada en el proceso ha sido desestimado por la Audiencia. El Ministerio Público lo había secundado. La última sentencia, notificada a las partes la semana pasada, se limita a invocar jurisprudencia diversa para tumbar uno a uno los argumentos expuestos contra el fallo de primera instancia. Pese a las dudas iniciales y tras examinar las distintas opciones con la defensa, el consistorio está decidido a agotar todas las vías y prepara un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Fuentes municipales sostienen que la Audiencia no entra en el fondo del asunto y que la administración local ha de «velar por el cumplimiento de las garantías jurídicas» y por intentar resolver los interrogantes pendientes sobre el caso.

Los pronunciamientos judiciales dejan sin ningún responsable la desaparición de parte de los fondos de las fiestas de 2015, para cuya celebración tuvo que inyectar fondos extraordinarios el consistorio. Los ingresos se almacenaban en la administración de lotería y en una caja metálica situada en el despacho del exconcejal en el Espai Jove, donde se depositaba cada semana parte de la recaudación de eventos y loterías. El magistrado de lo penal hizo hincapié en la falta de vigilancia sobre las cuentas y concluyó que el acusado, como cargo público, «no procuró la adopción de un mecanismo de control de las actividades de la asociación y no impuso una mínima contabilidad rudimentaria», a pesar de que los festeros eran menores de edad. Sin embargo, como Moscardó no era el único que ingresaba y sacaba dinero, el juez incidió en que «cualquier festero podía acceder a la caja aunque el acusado no estuviera en el despacho, pidiendo la llave al encargado del bar» del Espai Jove. Esa falta de control y de documentación rigurosa complica la misión de determinar cuánto dinero desapareció y cuál es su paradero. Moscardó declaró que su labor consistía en «ayudar y aconsejar» a la comisión de fiestas, pero trasvasó la responsabilidad de la administración de los fondos a los festeros y sus padres, encargados de recaudarlos. El exconcejal subrayó que tanto estos como los empleados podían tener acceso a la caja del Espai Jove, la cual, dijo, carecía de cerradura.

Varios padres y concejales declararon que Moscardó había admitido en privado el desvío de fondos de los festeros para sufragar «pagos en B» del ayuntamiento, una afirmación que el acusado negó en el juicio. El juez de lo penal echó en falta un mayor «esfuerzo» del órgano instructor de las diligencias previas seguidas en Ontinyent a la hora de recabar pruebas consistentes para demostrar los hechos, como por ejemplo una pericial exhaustiva sobre el dinero supuestamente detraído de la caja.



«Acatamos pero no compartimos»

Desde el entorno de Moscardó se acusa al PSPV de utilizar el caso para emprender una «persecución» política y personal contra el exconcejal, recalcando que entre los padres denunciantes estaba el portavoz socialista.«Acatamos la sentencia, pero no la compartimos. Hicimos lo que teníamos que hacer y no nos pueden reprochar un uso partidista ni político de este tema». El regidor de Fiestas, José Miguel Cháfer (PSPV), respondió de esta manera a las preguntas del PP sobre el último fallo en el pleno del martes. Cháfer detalló las pruebas existentes y los múltiples indicios que condujeron al juez instructor del caso a abrir juicio oral contra Moscardó, señalando hasta siete extractos de fondos antes de las elecciones de 2015 cuya justificación puso en duda. El PP preguntó por el coste del proceso judicial para el consistorio, que el ejecutivo cifró en unos 7.000 euros.