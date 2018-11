L'Alcúdia de Crespins recurre la supresión del servicio farmacéutico de urgencias

El Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins ha interpuesto un recurso ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos (MICOF) tras suprimir este organismo el turno farmacéutico de urgencias de las dos farmacias que se encuentran en la localidad. Actualmente, la resolución del MICOF de marzo de 2017 establece el calendario de las farmacias de guardia de la zona 30 de tal manera que, si los vecinos de l'Alcúdia de Crespins necesitan adquirir medicamentos de forma urgente, deben desplazarse a otras localidades de La Costera.

El alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, ha explicado que, en su momento, recurrieron la resolución de la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad por la que se autorizan los turnos de las farmacias para el año 2019 "ya que no se ha tenido en cuenta las peculiaridades de esta zona y, en consecuencia, no se garantiza las necesidades farmacéuticas de l'Alcúdia de Crespins". "Tal y como está la situación a día de hoy, las personas que necesiten acudir a una farmacia de guardia deben desplazarse, en algunos casos, más de 10 km, distancia extremadamente perjudicial para nuestra población de casi 5.300 habitantes, muchos de edad avanzada que también tienen derecho a un servicio público de calidad, incluyendo el servicio público farmacéutico" ha puntualizado el primer edil.

Garrigós también ha señalado que los vecinos de l'Alcúdia de Crespins que necesitan acudir a urgencias deben desplazarse al municipio de Canals y después a otras localidades de la Costera que disponen de servicio nocturno de farmacias ya que Canals tampoco tiene dicho servicio. "Desde el Ayuntamiento defendemos los intereses de nuestros ciudadanos y consideramos que nuestros vecinos no pueden trasladarse a otros municipios por la noche, ni dos semanas al mes como se planteaba en un principio".

Así pues, con este recurso contra la propuesta de modificación del sistema de urgencias farmacéuticas, el consistorio municipal exige anular y dejar sin efecto la medida cautelar adoptada, consistente en el mantenimiento de los efectos del Acuerdo de la Junta de Gobierno del MICOF al haber sido objeto de anulación por no haberse adoptado correctamente y en su lugar, que se acuerde, como medida cautelar, la prórroga del calendario de urgencias del año 2016. Por otra parte, el ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins también pide la anulación y dejar sin efecto la propuesta de modificación del sistema de urgencias aprobada por la Junta de Gobierno del MICOF el pasado mes de mayo.