Movilización en la Font contra el PP por la sentencia del Centro de Día

Los integrantes de una asamblea vecinal» que reclama el centro de día para la Font de la Figuera remitieron ayer un comunicado en el que expresaban su disconformidad con la postura del PP, formación a la que culpan de que un tribunal haya declarado nula la compra del solar para construirlo. Este escrito acompañaba la acción de protesta (primera de un total de tres) que han organizado ante las puertas del consistorio. El manifiesto y la nota de prensa remitida no está firmada. Pero la exconcejal del equipo de gobierno Irene Vila (Compromís), que dimitió en 2016 por razones cuestiones de trabajo, fue la que remitió los documentos a este diario y avaló ante este medio la validez de la misma, al tiempo que recalcó que se trata de una movimiento «de jubilados y de personas del pueblo» pero no del gobierno. De hecho, dijo que las reuniones mantenidas a tal efecto no han tenido lugar en el Ayuntamiento de la Font.

En su manifiesto, señalan que se han visto obligados a movilizarse y mostrar su «indignación y malestar» por los «impedimentos que el PP pone a la construcción del centro de día. No entendemos por qué se oponen a que se realice este proyecto que tantos beneficios reportaría al pueblo, tanto en la atención a las personas mayores como en la creación de puestos de trabajo estables», añaden. «No comprendemos por qué en lugar de poner trabas, no trabaja [el PP] de una manera serena conjuntamente con el gobierno local, para hacer realidad el sueño de tantas familias que sólo desean facilitar a sus mayores y personas dependientes una vida digna, atendidos por personal especializado en un espacio adecuado», agregan.



«No quiere el centro de día»

En una nota oficial que acompañaba el manifiesto, señalaron que «nos hemos movilizado libre y espontáneamente, cansados de que el PP local utilice el Centro de Día para enfrentar a la población». El colectivo lo integran representantes de asociaciones como la de Jubilados y Pensionistas y la de Amas de Casa. Y sobre la postura de la portavoz del PP, Mª José Penadés, le reprochan que niegue estar en contra del centro ya que lo «está obstaculizando», aseguran.