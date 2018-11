Sánchez Roca deja la dirección de la banda de la Primitiva Setabense tras casi cuatro años al frente

Francesc Sánchez Roca dio por finalizada su etapa al frente de la banda de la Primitiva Setabense, la Vella, en el concierto del pasado sábado en el Gran Teatre de Xàtiva. Ha dirigido la formación desde febrero de 2015, casi cuatro años. «Tenía muy claro desde el principio que mi estancia como director titular de mi banda no debería ser muy larga», ha indicado el ya exdirector. «Ha sido un sueño cumplido y creo que el trabajo realizado ha sido muy positivo. Dejo una gran banda, con un nivel y calidad interpretativa excelentes, fruto del trabajo y dedicación de todos los músicos, a los que estaré inmensamente agradecido por su entusiasmo. Siempre he creído „añade„ que un director debe salir de una sociedad musical cuando está en su mejor momento, y una vez más me he aplicado esa filosofía».

En el concierto, que era el extraordinario de Santa Cecilia, los dos directores honorarios de la sociedad, Eduardo Cifre Gallego y Francisco Perales Ferre, entregaron un detalle recordatorio a Sánchez por su «profesionalidad y buen hacer al frente de la banda sinfónica». Ferre, además, tuvo un especial protagonismo puesto que se estrenó la pieza José Tormo Camarasa, un pasodoble compuesto por el director del Cor de la Generalitat, dedicado a este expresidente de la Vella. Apertura festiva, de Shostakovich, y una magnífica versión del Capricho español, de Rimsky-Korsakov, completaron la segunda parte. En la primera, a cargo de la Jove Orquestra de la Primitiva, dirigida por José Martínez Colomina, se escucharon Coriolano y la Primera Sinfonía, de Beethoven.



Elogios del presidente Solís