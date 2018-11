Victoria de los chicos del Xàtiva Voleibol y derrota de las chicas ante el Tenerife

Una de cal y otra de arena para los equipos masculino y femenino del Club Voleibol Xàtiva de superliga 2, que la pasada jornada se enfrentaban a los conjuntos de Tenerife. Los chicos del CV Xàtiva se impusieron al Tenerife Paradise-Park por 3-2 (25-19, 19-25, 25-22, 21-25, 16-14), en encuentro muy reñido hasta el último instante. Los setabenses se adelantaron en el primer set y, tras igualar los canarios en el segundo, volvían a ponerse por delante en el tercero. Los visitantes no se daban por vencidos y pusieron el empate en el cuarto set. En el quinto, los de Larry Creus y Rafa Mora tiraron del juego colectivo para alzarse con la victoria final, en un partido con alternativa de victoria para los dos equipos en el último set, que hizo disfrutar al público asistente al pabellón de Xàtiva. Por el club setabense destacaron Rubén Martínez Aparicio, con 18 puntos; y Sergio Calvache, con 15. El CV Xàtiva masculino visitará el próximo domingo al VP Madrid en la capital española.

Las chicas del Xàtiva Voleibol, por su parte, cayeron contra el Tenerife Arona por 0-3 (16-25, 18-25, 26-28). Las visitantes dominaron los dos primeros sets ante las de Xàtiva, que no encontraban su lugar en la pista. Pero el CV Xàtiva no se rendía y en el tercer set lucharon lo indecible para llevarse el triunfo. Un tercer set en el que las locales merecieron algo más, pero no estuvieron acertadas en momentos claves, desperdiciando un 25-24 a su favor que las canarias remontaron para ganar por 28-26. El próximo sábado, las chicas del CV Xàtiva visitan al Algar Cartagena.

El juvenil femenino del Xàtiva Voleibol se ha colocado líder tras ganar al CV Grau de Castelló por 3-2 (25-22, 19-25, 25-23, 14-25, 19-17). Las setabenses, pese a las imprecisiones y errores no forzados, consiguieron una victoria que les sitúa primera del grupo. Las de Sonia Gómez y Emilio Prats, que también ganaban en Gandia por 0-3 en el partido aplazado, siguen imbatidas tras ocho jornadas. El juvenil masculino ganó al CV Elche por 3-0 (25-22, 25-19, 25-19).



Resultados en Jocs Esportius

En los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el infantil femenino Xàtiva 2 ganó 3-0 al CV Altamira València; el infantil femenino Xàtiva 1 se impuso 1-3 al CV l'Illa Grau; y el infantil masculino vencía al Servalia Fabraquer por 0-3. En cadetes, el Xàtiva 2 femenino ganó 3-1 al CV Altamira València Siroco; y el masculino sigue líder invicto tras ganar al Servigroup Playas Benidorm por 0-3. Los de Rafa Mora son líderes con siete victorias en los siete encuentros disputados. El cadete femenino de preferente perdió ante el Castelló por 3-0.

El Club Voleibol Xàtiva conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género y en varios de los partidos oficiales de la pasada jornada liguera los equipos se manifestaron en contra de esta lacra social. Los equipos se manifestaron en la cancha del pabellón de Xàtiva con una pancarta de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.