Bataller presenta hui a Xàtiva el seu estudi guardonat amb el Carlos Sarthou d'assaig

L'Espai Cultural Sant Domènec de Xàtiva acull hui divendres (20 hores) la presentació de El parlar del «tinguem», de Vicent Bataller, premi d'assaig Carlos Sarthou de 2017. Aquesta obra es presenta com una monografia dialectal, resultat del treball de camp dut a terme a Xàtiva i al més de mig centenar de pobles que pertanyen a la seua àrea d'influència, la qual abraça la comarca de la Costera, el nord de la Vall d'Albaida i el sud de la Ribera Alta. A més a més, s'hi inclouen estudis comparatius de trets lingüístics d'altres municipis que confronten amb aquest àmbit, entre els quals es troben viles tan importants com Ontinyent, Albaida, Alberic o Carcaixent.

El títol El parlar del «tinguem» fa referència a un dels trets més característics de l'àmbit principal, l'ús de les formes de subjuntiu per al mode indicatiu en tots els verbs velaritzats: nosaltres tinguem, en compte de tenim. De fet, en cap altra contrada del domini lingüístic es produeix el fenomen en aquest grau màxim, segons explica l'autor. El treball es constitueix en dos volums, atés que hi preveu l'estudi d'aspectes lingüístics de manera àmplia, com ara el fenomen de l'ensordiment de les sibilants a Xàtiva. En el volum primer es fa una descripció lingüística tradicional per nivells: fonètica (sons), morfosintaxi (forma), lèxic (paraules), parèmies (frases festes) i fins i tot apunts de cultura popular. El volum segon representa geogràficament, mitjançant 187 mapes lingüístics, algunes variants o geosinònims.

El llibre va meréixer el premi Carlos Sarthou d'Assaig i Investigació, dins dels XXXIV Premis Literaris Ciutat de Xàtiva (2017). Amb la seua publicació ara per l'Ajuntament de Xàtiva, l'autor, Vicent Bataller Grau (Xàtiva 1980), arquitecte de professió i filòleg per afició, veu materialitzat un projecte vital en el qual ha esmerçat tota la il·lusió i l'esforç dels últims anys. Amb aquest acte, que comptarà amb l'actuació de la Bicicleta Teatre, es tanca la programació del bicentenari de Blai Bellver.