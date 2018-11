Els InnovatiOnt pemien treballs de Sergio Doria Borrell i Tanash Utambchandani

El Campus d'Ontinyent acollia aquest dimecres l'acte de lliurament dels Premis InnovatiOnt 2018 a l'Excel·lència dels Treballs de Fi de Grau de la càtedra universitària Ajuntament d'Ontinyent-Caixa Ontinyent-ESET, es tracta d'uns gaurdons dirigits al foment de la innovació i la configuració de territoris intel·ligents. A l'acte de lliurament acudia el regidor coordinador de l'àrea de Política Econòmica, Pablo Úbeda, qui junt al responsable de l'Obra Social de Caixa Ontinyent, Roberto Sanz va lliurar este reconeixement als estudiants Sergio Doria Borrell pel seu treball Viabilidad de una marca agroalimentaria de calidad territorial: ¿El futuro de la Vall d'Albaida? i a Tanash Utambchandani Tulsidas per Liderazgo innovador en la gestión y desarrollo de la innovació en el siglo XXI.



Conferència sobre desigualtat

Els premis InnovatiOnt tenen com a objectiu el reconèixer la qualitat acadèmica i l'impacte del tema tractat en treballs que versen sobre aspectes relacionats amb la innovació empresarial o social i la configuració de territoris intel·ligents d'aplicació a l'àrea socioeconòmica d'Ontinyent, van recordar ahir fonts consistorials. Després del lliurament dels premis tenia lloc una conferència sobre la desigualtat regional a Espanya a càrrec del catedràtic d'Història Econòmica, Daniel Tirado. Aquestos guardons són una aposta més per l'enfortiment de la capital de la Vall d'Albaida com ciutat universitària.