bous i vaquetes per a la PurÍssima

no ha habido fiesta valenciana que se precie a lo largo de su historia donde no hubiese toros, que en nuestra antropología autóctona clava sus raíces en las colonizaciones de Grecia y Roma. En Valencia ciudad, la gran atracción laica o profana del mismísimo día de Corpus Christi era soltar toros y vacas por las calles, sin avisar y sin ningún tipo de protección, barreras, carros, empalizadas o vallas, con gran regocijo de la gente, siendo llevados los animales al final hasta la pradera de la Alameda junto al Palacio Real como fin de la fiesta. En 1755, el rey Fernando VI prohibió que se hiciera toros en Valencia con motivo del tercer centenario de la canonización de san Vicente Ferrer consiguiendo el cabreo general de los valencianos, cuya respuesta fue la de montar una naumaquia en el río, una batalla naval a la manera de los romanos, precisamente en el tramo del viejo cauce donde estuvo el puerto romano.

Este fue la causa de que en Ontinyent fuera prohibido el "bou de la Purissima" antes, en 1740. En sus detallados estudios de Ontinyent, Antonio Llora cuenta que "el bou en corda i embolat" quedaría prohibido y no sea reanudaría hasta 1769. Luego no habría durante la guerra, ni tampoco en los años de la transición. A pesar de algún que otro gobernador y de la Iglesia, ésta no muy partidaria de celebrar la Inmaculada a golpes de festejos taurinos, los lugareños siguieron con su ancestral vocación taurómaca.

La fiesta taurina de la Purísima en la Villa está documentada desde 1662, aunque hay pistas e indicios que podrían conducirnos al siglo XV, pues sigue viva la costumbre de tratar las astas de los animales de acuerdo con una disposición de la reina Isabel la Católica en materia de protección de animales cuando estos lo fueran embolats y, en consecuencia, como más seguridad de las personas, en evitación de percances. El aporte profano popular a la fiesta religiosa quedó fijado desde los orígenes de la costumbre en los días previos a la Inmaculada. Se trataba de corridas callejeras de bous i vaquetes, bous embolats i en corda, laicidad a tope. Precedían a las grandes solemnidades de la Purísima, de intensa religiosidad, devoción popular y espiritualidad, característica que fue así siempre y perdura, todo, sin mezclarse en sus respectivos días, en llaor de la Verge Maria Purissima, que en Ontinyent es xicoteta, pero de plata, como defienden los nativos.

La fiesta de la Purissima de Ontinyent la potenciaron los franciscanos, que instalaron en esta ciudad convento en 1573. Ellos han sido tradicionalmente inmaculistas. En 1642, el Consell de la Vila tiró por la calle de en medio y proclamó a la Purísima Patrona Principal de Ontinyent, sin esperar a que la Iglesia, dubitativa siempre, dijera si lo era o no, y acordaron dedicarle fiesta de precepto. En 1662, se sumaron a las religiosas, las fiestas populares laicas. En 1667, mandaron hacer su imagen en plata en Valencia. En 1767, aprobaron unas ordenanzas municipales estableciendo que alcaldes, ediles y demás empleados municipales para acceder al cargo tenían que jurar defender que María era Inmaculada desde el primer momento de su concepción. Y no sería hasta 1854, cuando la Iglesia se animaría a hacer lo que hizo Ontinyent siglos antes, declarar mediante dogma que la Virgen nació sin mancha o pecado alguno, porque tenía que ser la casa, la sede, el trono y el seno de Jesús.