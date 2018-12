El campió de l'Individual de raspall, Moltó, i Seve s'enfronten a Sergio i Brisca en la Llosa de Ranes

El campió individual de raspall 2018, Moltó, de Barxeta, i Seve, de Castelló de la Ribera s'enfrontaran hui a Sergio del Genovés i Brisca d'Oliva en la partida principal de la jornada de pilota valenciana al trinquet de la Llosa de Ranes. Un duel entre jugadors de primer nivell de raspall amb un premi de 100 euros per als guanyadors. La partida entre Moltó i Seve contra Sergio i Brisca serà la tercera de la jornada de hui al recinte que gestiona el trinqueter Balduino Company. Abans, amb una vesprada esportiva que començarà a les 16:15 hores, hi haurà primer una partida entre alumnes de l'escola d'Alzira contra l'escola del Genovés. A continuació hi haurà una partida de joves i tancarà la vesprada l'enfrontament de Moltó i Seve contra Sergio i Brisca. Atractius com el premi de 100 euros per als guanyadors i el nivell del pilotaris, amb el campió de l'individual de raspall d'aquest any al front, fan de la jornada a la Llosa de Ranes una cita ineludible per als aficionats al raspall i la pilota. El trinquet de la Llosa de Ranes va obrir la setmana esportiva el passat dimarts, amb una partida entre Alcalde i Catalano contra Jesús i Dani, que guanyaren els primers per 25-10; i una segona partida, en la que Vicent i Ricardet II s'imposaren 10-25 a Moncho i Ibiza.