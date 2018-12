Cloenda del Mon·Doc amb el documental de Montaverner

Montaverner acull hui la gala de cloenda i entrega de premis de la Mostra de Cinema Documental, Mon·Doc, un acte conduït per la periodista de RTVE Inma Canet on es donaran a conéixer els guanyadors dels tres premis de l'edició d'enguany: al Millor Llarg Documental, al Millor Curt Documental i el del Públic. Els guardonats rebran una estatueta, obra de l'artista Rafa Amorós, i en el cas dels dos primers pemis una dotació econòmica. Per a la gala estan convidats els directors dels documentals finalistes i membres del jurat, així com autoritats, associacions culturals i representats d'entitats locals i autonòmiques. Està confirmada l'assistència de Xavier Rius, diputat provincial de Cultura, i de Vicent Gomar, president de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida.

L'acte conclourà amb l'estrena del documental La memòria del meu poble, un projecte de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Montaverner consistent en l'elaboració d'un documental en que, a partir d'entrevistes a la gent major del poble, es reconstrueix com era la vida a Montaverner fa unes dècades i com han canviat la vida i els costums amb el pas dels anys.