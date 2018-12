els inicis musicals dels sanchis morell

la recent inauguració de l'exposició de la vida i obra dels músics Germán i Eduardo Sanchis Morell al Museu de Belles Arts de Xàtiva, ens porten a parlar sobre els inicis musicals de dos músics formats a l'escola de la Nova, i que triomfaren com a directors de banda i professors de música ben lluny de Xàtiva, la patria chica, la qual sempre portaren al cor i mai oblidaren. Millores professionals els portaren cap l'emigració a terrers andaluses i castellanes, i al final de les seues vides, donaren no sols els instruments de corda i partitures a les quals dedicaren la seua vida, si no també un manuscrit encara inèdit, on Eduardo recollia gran quantitat de dades sobre la història de la societat on es formà com a músic, i en la que va treballar com a director de la banda i de l'escola. Aquest ha servit de base per a escriure la història de La Societat La Nova de Xàtiva, la qual presentarem el proper mes de maig, i en la qual fem homenatge a molts músics i artistes que, com ell, dedicaren tant de temps a fomentar l'educació musical a Xàtiva, a canvi de ben poc, o literament, treballant per amor a l'art. Els Sanchis Morell, són un exemple clar, que ens pot ajudar a entendre el perquè els valencians tenen la música inscrita al codi genètic, i perquè sempre trobem societats musicals a qualsevol poble del nostre territori.

Germán Sanchis Portella era un fuster del carrer de Santa Anna casat amb Elisa Morell Pla. German, Eduardo i Josefa foren els seus tres fills nascuts en el trànsit del segle XIX al XX. Germán pare fou músic de la Nova baix la direcció de José Sanchis Davó, i fou testimoni de la guerra no declarada entre els músics de la Nova i la Vella, que pugnaven per veure qui era la millor banda de Xàtiva, d'una forma en ocasions molt poc esportiva, arribant a les mans i a les pedrades. Ell va tindre com a companys de generació a Vicente Terol, José Sanchis, Mariano Ferraut o Rafael Marco, entre altres, del qual destacà aquest últim, expert violinista i futur director de la Nova, que va trasmetre la seua passió per aquest instrument als dos Sanchis Morell.

Entre fusta i fusta, Germán prompte va descobrir que el seus fills havien heretat el seu amor per la música, i no va dubtar en portar-los a l'escola de l'amic i company Marco, llavors director de la banda de la Nova, a més de tocar el violí al Salón Setabense. Germàn fill va despuntar tant que en 1913, amb 14 anys, va haver d'emigrar segons narra el setmanari E l Progreso en la secció notícies. «Ha marchado a Barcelona a terminar sus estudios en el conservatorio de música de la ciudad condal nuestro paisano el joven violinista Germán Sanchis Morell. Antes de partir, la tarde del martes obsequió a los socios del círculo de comercio, ejecutando hermosas páginas musicales...», deia el periódic.



Acadèmia local. Per evitar aquesta emigració de joves talents, el mestre Piera va fundar una acadèmia oficial de música al número 34 del carrer Sant Francesc "combinada con los conservatorios de Madrid, Barcelona y Valencia con sus mismos programas oficiales, y con estudios de todas las asignaturas: solfeo, armonía, contrapunto y fuga, discurso, melodia e instrumentación, piano, repaso de obras"., segon la publicitat. A més, el mestre Piera va revolucionar el món de la música a Xàtiva en ser el primer en reivindicar un sindicat de músics, on s'establiren les retribucions mínimes les quals s'haurien de pagar a uns professionals que vivien en condicions deplorables: per poder menjar de la música s'havia de treballar infinites hores com el cas del mestre Marco, el qual havia de combinar la direcció de la banda i l'escola de la Nova, amb classes privades, i concerts als salons cinematogràfics i cercles de la ciutat. Però poc d'èxit va tindre l'acadèmia Piera perquè sembla que poc després, Eduardo va seguir els passos del seu germà. Molts armaris a mida hauria de fer Germán pare per pagar els estudis musicals dels seus fills, els quals només s'acostaven per Xàtiva si s'integraven en els grups musicals, formats pel seu estimat mestre Marco, en societat amb José Ramírez, per tal de fer front a la forta demanda musical local creada per la proliferació de salons de cinema, espectacles de variétés, casinos, les processons religioses, cíviques o els concerts d'estiu. A l'exposició es poden veure exemples de cartells anunciadors d'actuacions dels germans Sanchis Morell, als desapareguts cine del León, el Kiosko Navarro o el cafè Español.

Es podría dir que Rafael Marco i José Ramírez formaren un tàndem interpretatiu, especialitzat el primer en música profana i l'altre en música sacra com podem llegir a El Heraldo. A finals del setembre de 1917, es feia ressó que per a les festes de l'Aurora del Ràfol de Salem «...ha sido contratada al efecto la orquesta de la Capilla de la Nueva, de Játiva, y la banda de dicho nombre, que dirigen respectivamente Ramírez y Marco [...] en la que figuran los señores Marco, Ramírez, Germán y Eduardo Sanchis Morell, Arturo y Emilio Terol». Van fer sonar la marxa Tannhauser; Nit d'albaes i Las golondrinas. Més tard, el 18 de juliol de 1918, El Demócrata, en la seua secció de notícies, informava que «el sábado se organizó en el Círculo Setabense otra de las veladas musicales para esparcimiento de sus socios [...] Pepe Ramírez y el sexteto aprovecharon esto para colocarnos obras de concierto, en sustitución de los vals, fox-trot y demás frivolidades bailables». Temps més tard, els Sanchis Morell s'independitzaren i formaren el seu propi grup, el Quinteto Hispania, o més tard el Trio Morell, al qual s'afegí la pianista María Esteban, futura esposa de German.



Història. La seua història es pot continuar visitant l'exposició del museu de Belles Arts organitzada per la historiadora de la música Nieves Mª Pelegero Ibáñez, i amb el llibre que es publicarà el proper maig, on explicarem com Eduardo Sanchis Morell va esdevindre en el motor de la Nova durant els anys trenta, i el gran cronista de la societat fins els inicis de la dècada dels setanta. I com Germán va ser, entre altres, director de la banda de l'Artística d'Anna, on també va deixar un gran record i fou anomenat fill predilecte de la Villa.