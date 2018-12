El habla específica de Xàtiva y su zona de influencia ya tiene manual de consulta

El doble volumen dado a conocer anoche, con sus cerca de 750 páginas, no engaña: el trabajo de Vicent Baltaller es una de esas obras que llegan para convertirse de inmediato en referencia. No hay ningún trabajo anterior que se acerque, ni remotamente, a la extensión y a la minuciosidad del que hace un año ganaba el Carlos Sarthou de ensayo de los Premis Ciutat de Xàtiva. Con El parlar del tinguem, su autor, arquitecto antes que filólogo, cierra una empresa descomunal que disecciona no ya los giros propios de Xàtiva sino los de su ámbito de influencia. Fruto, todo ello, de un trabajo de campo de años que hace evocar al que Pep Gimeno, Botifarra, realizó en busca de la música popular. «Si Vicent no hubiera hecho este libro, habría que inventarlo», resumió anoche otro Vicent, el profesor García Perales, autor del prólogo.

Vicent Bataller Grau (Xàtiva, 1980) aseguró anoche que este libro «es un proyecto vital. No sé si escribiré más libros „dijo„ pero de hacerlo, seguro que ninguno como éste», confesó. Le ha dedicado los últimos cinco años, pero aseguró que hubo una etapa anterior, en 2004, en la que ya realizó unas primeras entrevistas a personas de los pueblos de la zona. Con esta obra, ha querido «levantar acta» de cómo se habla «en nuestros pueblos» y cómo de diferente llega a ser el vocabulario de un sitio a otro por cercano que sea, con casos extremos „aportó como anécdotas„ como el de Manuel y l'Ènova, que estan totalmente pegados y en un sitio dicen llagostí y en l'Ènova, santo parranto. O Xàtiva y la Llosa: en la primera se dice «eres més bord que la canyota» y en la Llosa de Ranes, «eres més bord que la caula», aseguró anoche. «Gracias por hacer posible este sueño», dijo, para añadir que «no encuentro mejor editor posible para el libro que el Ayuntamiento de Xàtiva».

El regidor de Cultura, Jordi Estellés, calificó el trabajo como «de investigación» y de «búsqueda de nuestras raíces», y explicó que se quiso ligar al bicentenario de Blai Bellver por lo de expansiva del lenguaje que tuvo la labor del literato e impresor, en definitiva, un «divulgador de las palabras», resumió. El profesor García Perales dijo de Bataller que «es la persona idónea para hacerlo. Por la pasión que le pone, pero también por el rigor. Su libro puede ser popular y, además, es científico. Cubre un gran vacío», ya que antes sólo hubo breves aproximaciones a esta materia como las de Sanchis Guarner o Alcover, entre otras pocas.

Cerró las intervenciones el alcalde, Roger Cerdà, quien alabó un trabajo que «pone en valor el habla de Xàtiva» y trazó un paralelismo con «la influencia histórica que también tuvo» la ciudad. Y añadió que el «habla es como un ave majestuosa: vuela libre» y este libro «nos enriquece» y «saca a la luz un tesoro» como la manera peculiar de usar el lenguaje que tiene cada territorio, agregó.



Emotivo final con La Bicicleta

El antiguo convento de Sant Domènec estaba anoche abarrotado, con espectadores de pie porque los asientos fueron insuficientes. Bicicleta Teatre, que cerraba su etapa como compañía, ofreció el montaje Blai Bellver entre nosaltres, dividido en Entre nosaltres, Una serenata y La creu del matrimoni. El actor Rafa Tortosa hizo de Blai Bellver, en un montaje firmado por Antoni Martínez.