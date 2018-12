el ple de l'ajuntament de salem ha aprovat per unanimitat dels grups polítics el seu primer Pla d'Igualtat entre dones i homes de Salem, un document d'actuació en matèria d'Igualtat, d'una durada de 4 anys (2018-2021) configurat com un instrument per a treballar i combatre les situacions de desigualtat, així com per a impulsar la Igualtat d'oportunitats en el municipi, expliquen.