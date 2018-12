Dimite la concejal de Ontinyent a la que la Cruz Roja acusó de cobrar un cheque siendo ya expresidenta

La concejal del Ayuntamiento de Ontinyent Virtudes Guillem anunció ayer su dimisión como regidora de

A principios del pasado mes de septiembre, Guillem fue detenida e interrogada por la Policía Nacional por su presunta implicación en la desaparición de un cheque de la Cruz Roja. La regidora seguró a Levante-EMV que todo respondía a «un malentendido» y garantizó que se iba a «aclarar». Cruz Roja de Ontinyent denunció que Guillem, histórica presidenta de la organización pero en ese momento ya sólo voluntaria, había cobrado un cheque de 600 euros extendido por la organización. Ella aseguró que lo cobró para entregarle después el dinero en efectivo al jardinero que trabaja en las instalaciones, extremo éste que causó perplejidad porque esas atribuciones ya no le correspondían a ella.

Cruz Roja de la capital de la Vall ya había denunciado a finales de agosto el extravío de su sede de un cheque al portador de 600 euros listo para ser cobrado. Poco después se supo que la concejal, con entrada en la institución ya que es voluntaria, lo había cobrado. La regidora aseguró entonces que la denuncia de Cruz Roja «es normal» y «es lo que tocaba hacer, ya que si ven que desaparece un cheque o lo que sea, lo lógico es que denuncien. Es más „añadió en su declaración a este diario„ yo sé cómo funciona la organización y hay un protocolo muy estricto en cuestión de dinero», señaló Guillem, que fue presidenta de Cruz Roja Ontinyent de 1999 a 2014.

Sin embargo, la edil añadió que «denunciaron el hecho, en vez de solucionarlo internamente, porque no sabían que era yo. Si lo hubieran sabido o yo les hubiera avisado, todo este asunto quedaría en nada. Les hubiera dicho que he cobrado el dinero para pagar al jardinero y ya está». Y añadió que cobró el cheque del empleado porque él no podía hacerlo personalmente, y ella acudió al banco.

El PP de Ontinyent pidió la destitución fulminante de la regidora. Y Compromís pidió prudencia a la vez que exigió conocer lo sucedido. Pero tanto desde el equipo de gobierno que preside Jorge Rodríguez como desde la Cruz Roja reinó el silencio sobre este asunto. La organización humanitaria no ha aclarado si da por buena la versión de Guillem o si esta, ante la evidencia de los hechos, habría devuelto los 600 euros a Cruz Roja.

La regidora tenía pensado dimitir hace ya unas semanas, pero se ha mantenido en el cargo dadas sus responsabilidades en las fiestas del Bou de la Puríssima.