Èxit de participació en l´acte de balanç de Xàtiva Unida

El passat divendres unes 300 persones ompliren el saló d'actes del Centre Cultural Xàtiva per acompanyar a les dones i homes de Xàtiva Unida en el balanç dels 3 anys, 4 mesos i 30 dies des de que la ciutadania de Xàtiva va fer possible un govern de canvi. Segons Miquel Lorente, coordinador de la formació "ara és un bon moment per agafar aire, tornar la vista enrere, rendir comptes, fer autocrítica i, sobretot, celebrar junts tot el que hem fet al llarg d'aquest temps de feina intensa i conjunta, per poder continuar caminant decididament cap al futur".

En l'acte es recordà el punt de partida, aquell 24 de maig de l'any 2015 on una candidatura d'Esquerra Unida obtingué uns resultats històrics a les eleccions municipals de la nostra ciutat. Hui el canvi ja no és una promesa de futur, com en aquell moment, una necessitat, o una projecció, sinó "un procés real que estem construint" com s'indicà per part dels regidors i regidores que conformen el grup municipal.

A més s'afirmà que "els canvis més profunds, importants i a llarg termini són els que no passen d'un dia per l'altre sinó amb la suma de xicotetes transformacions que representen millores en la vida de la gent. I així és com hem entès l'agenda de canvi que estem impulsant"

Per altra banda, des de XUnida es recorda que "els propers mesos venen plens de reptes per aquest projecte que ha continuant sumant voluntats fins donar lloc a la iniciativa municipalista Xàtiva Unida". Segons Lorente "arrenquem un curs crucial, un moment en el qual tots i totes hem de donar el millor de nosaltres i en el qual anem a tindre una oportunitat crucial per guanyar, estendre i ampliar l'agenda de canvi que estem impulsant a Xàtiva".