L'Ajuntament de Canals ofereix un curs de director d'activitats de temps lliure. Aquest curs, homologat per l'IVAJ, està dirigit a tots aquells que vulguen aconseguir la titulació adequada per tal de planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps de lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, així com assumir la creació, el control i la dinamització de l'equip de personal monitor. Els estudiants comptaran amb una formació de 320 hores i inclou una etapa lectiva i altra de pràctiques per tal de poder portar a terme la seua activitat en campaments, colònies, escoles d'estiu i altres programes d'entreteniment amb els xiquets i adolescents. El curs començarà este mes i finalitzarà en maig de 2019; les classes tindran lloc els dissabtes, de 9:30 a 14:30 hores i de 15:30 a 18:30, i diumenges, de 10:00 a 14:00 hores. El preu del curs serà de 120 euros per als empadronats en Canals i de 200 per als no empadronats.