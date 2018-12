Conmoción en Bellús por la muerte del vecino cuyo coche chocó con un caballo

En la localidad de Bellús no hay otro tema de conversación que no sea la noticia del fallecimiento de Juan Vicente Falcó Mahíques, un vecino de 66 años que el lunes por la tarde sufrió un accidente mientras circulaba con su coche por la CV-612, en término de Benigànim, tras colisionar con un caballo que se había escapado de un cercado situado en las inmediaciones del pantano de Bellús. No es la primera vez que un siniestro similar se produce en la misma carretera, según explican fuentes conocedoras de esa zona. Este diario informó ayer del fallecimientos de Falcó, quien ya no pudo ser reanimado por las asistencias sanitarias desplazadas al lugar de los hechos.

Conocidos de Falcó señalaron a este diario que era una persona «muy querida y apreciada en el pueblo y en toda la comarca» destacaban ayer, sorprendidos todavía por la desgracia. El fallecido estaba jubilado y había trabajado en la cantera de la Serra Grossa. Era un apasionado de las caminatas y todos los días se desplazaba a pie desde Bellús hasta Xàtiva a través del Estret de les Aigües. En la fuente de los 25 Chorros daba la vuelta y emprendía el camino de regreso, según contaban ayer.

Juan Vicente era viudo y ha dejado dos hijos varones, una hija y un nieto. Además de ser durante varios años concejal de Unió Valenciana en su pueblo natal, fue presidente fundador de la sociedad musical de Bellús (en los últimos años ejercía como presidente honorífico) y ostentaba el cargo de presidente en la Penya de Tiraors de Cohets de la Processó del Crist de Bellús. Uno de sus hijos es juez de paz en la localidad. Su funeral todavía no se ha concretado a la espera de que se le practique la correspondiente autopsia.

El accidente se produjo ayer a las 18.37 horas. Hasta el lugar del incidente se trasladaron un equipo del Consorcio Provincial de Bomberos, que excarceló a la víctima „que permanecía atrapada en el interior del vehículo„; y una unidad del SAMU, cuyo equipo de sanitarios y médicos realizó todo tipo de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero sin éxito. El hombre había fallecido prácticamente en el acto.