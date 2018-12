El PP recrimina a Rodríguez la falta de explicaciones a la dimisión de la edil acusada de cobrar un cheque

El PP de Ontinyent criticó ayer el silencio en torno a la dimisión de la fregidora Virtudes Guillem, quien cobró un cheque d ela Cruz Roja cuando ya no había dejado de ser la presidenta de la organización y no tenía competencias para ello. «Los motivos que alega son personales», dice el PP, para añadir que «sin embargo todavía estamos esperando que el alcalde, Jorge Rodríguez, nos dé alguna explicación. Su silencio en este asunto no nos vale. Cuando este asunto saltó a la luz, exigimos la dimisión de la concejal, tras ser detenida por la desaparición de un cheque de la Cruz Roja. Y han tenido que pasar casi tres meses para esa dimisión . Algo había, por tanto, y el tema es de la suficiente gravedad como para ser explicado por el alcalde», insisten los populares.

El PP enmarcó ayer esas críticas con la inspección que realizaron ayer dos agentes de la UDEF en el consistorio ontinyentino y en la Diputación de Valencia. Los populares, antes de que Jorge Rodríguez anunciara por la tarde que encabezará la lista del PSPV-PSOE en las próximas municipales, dijo que «lo cierto es que a pesar de querer dar una imagen de normalidad, al PSOE de Ximo Puig se le acumulan los problemas en Ontinyent» y subrayaron que el caso Alquería, sigue afectando al alcalde de Ontinyent, quien dimitió de presidente de la presidencia de la Diputación de Valencia, pero se aferra al cargo de alcalde y futuro candidato», le reprochan.

Oposición desde Compromís

Por otra parte, el nuevo portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Ontinyent, Vicent Xavier Vila, se felicitó de que gracias a la petición de su grupo en el último pleno tuvo que comparecer para dar explicaciones sobre una moción de los nacionalistas el regidor socialista Joan Sanchis. Y además, el Gobierno de Ontinyent «tuvo que reconocer que ha sido un error no crear la comisión de seguimiento sobre el software libre» que pidió esta formación ya hace tiempo.

«El señor Sanchis reconoció en el pleno que sí que es cierto que la comisión, el comité, la conferencia sectorial o como queramos decirle, no se ha convocado. Esto es cierto, y es un fallo», en palabras textuales de sanchis citadas por Vila. «La convocaremos para dar cuenta de las cosas que se están haciendo», asegura Compromís que dijo el edil socialista.

Desde el grupo municipal de Compromís «nos alegramos de que el señor Sanchis reconozca el error, ya que no es fácil, y celebramos que el gobierno socialista muestre interés en convocar la comisión de seguimiento sobre el plan municipal de migración al software libre», algo que este partido solicitó hace dos años. «Sólo esperamos que en el poco tiempo que queda para las próximas elecciones municipales sea suficiente para iniciar un proceso necesario para el consistorio», añadió.