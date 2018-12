hace unos meses, en pleno verano, me vi inmerso en una conversación lejos, muy lejos de estas tierras, donde se defendía la libertad e independencia de las mujeres que formaban parte de una relación, „junto con otras mujeres„ donde el hombre tenía la potestad y el derecho de mantenerlas si poseía suficientes recursos económicos para hacerlo. En pocas palabras era el dueño y señor de sus vidas, de sus destinos, de sus opiniones y de su libertad, entregada sin preguntas ni nada a cambio: el hecho de ser mujeres les negaba cualquier posibilidad de rebelión. Ellas no podía mantenerse solas: necesitaban la existencia de un hombre Pero lo más grave es que el interlocutor lo defendía como «un gran avance de libertad para las mujeres, que pueden divorciarse cuando quieran de sus maridos (poseedores) y la ley las ampara». Con la boca pequeña luego explicaba que el divorcio se concedía cuando el hombre ya no tenía posibilidades económicas para mantenerla/as. Cuánto camino nos queda todavía por recorrer para conseguir terminar con la discriminación por razones de sexo.

Hace apenas unas horas volví de otras tierras también muy lejanas donde existe el llamado matrimonio temporal. Es decir, se firma un contrato entre un hombre y una mujer por un tiempo determinado. En ese tiempo el hombre intentará por todos los medios dejar a su mujer embarazada para garantizar la continuidad del apellido y cuando termina el plazo, si te he visto no me acuerdo. Las mujeres deben llevar un pañuelo en la cabeza para que su pelo no provoque atracción, pero por lo demás se le permiten pantalones tejanos y el derecho a opinar de todo menos de su régimen. «Es un gran avance en la libertad de las mujeres», argumentan algunos. Y yo seguí pensando en cuanto camino nos queda por recorrer para conseguir terminar con la discriminación por razones de sexo.



Cortesía novedosa. Antes, unas semanas antes, acudí a la presentación de un libro cuyo autor/a omitiré. Un libro en un lugar violeta donde se respira libertad y lucha continua por la igualdad entre hombres y mujeres. Me presentaron a la mantenedora del acto y tal como es mi costumbre me apresuré a darle dos besos en la mejilla. Pero me encontré de repente con el movimiento mecánico del brazo colocándose en forma de ángulo recto buscando el mío para saludarme como se saludan los colegas bebiendo unas birras en cualquier barrio de cualquier ciudad (con todos mis respetos para el saludo canalla). Pensé que debía olvidarlo y me centré en la inmediata conferencia de presentación, pero mi reciente colega no solo se limitó a juntar su mano contra la mía sino que en su alocución aseguró que en la librería de su casa no existía ni un solo libro escrito por hombres. «No me interesa lo que escriban los hombres. Defiendo el derecho de las grandes escritoras» „dijo, y aportó una estadística cuanto menos dudosa de porcentajes de lectura, donde las escritoras no quedaban en buen lugar. Repasé mentalmente mis libros y tenía una larga lista de nombres femeninos en las estanterías, nombres de grandes autoras, y entonces seguí pensando en cuanto camino nos queda por recorrer para conseguir terminar con la discriminación por razones de sexo, mientras la mano todavía me dolía del reciente saludo canalla que no esperaba.