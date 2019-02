Bocairent va donar inici ahir amb les Caixes a les festes morocristianes

Bocairent iniciava ahir les seus festes de Moros i Cristians amb la retreta de les Caixes, que rememora l'elecció de sant Blai com a patró de la localitat el 6 de novembre del 1632. Per la nit, la desfilada de les nou filaes estava previst que fera eixir al carrer, per primera vegada, els pasdobles i les marxes morocristianes que configuraran la banda sonora fins dimarts pròxim. De fet, les bandes de música centren l'acte matinal de hui dissabte, en el qual la batuta de Jaume Blai Santonja serà l'encarregada de dirigir la interpretació de l' Himne a Bocairent. De vesprada (16.30 h), els compassos seguiran marcant el ritme amb l'Entrà, que congregarà més de dos milers de participants en una nova demostració de vistositat.

Blocs de reminiscències soldadesques, esquadres especials, carrosses, ballets i boatos s'aniran succeint pel centre històric de Bocairent amb un protagonisme clar per a la capitania de cada filà: Alicia Beneyto Belda (Espanyoletos), Sofía Micó Francés (Granaders), David Cuerda Puerto (Contrabandistes), Jaime Molina Vañó (Terç de Suavos), l'esquadra Marmotes(Estudiants), Francisco Blázquez Mayoral (Moros vells), José Antonio Cantó Vañó (Marrocs), Francisco Belda Calabuig (Moros marins) i Teresa Doménech Beneyto (Mosqueters).

El fervor religiós protagonitzarà la jornada de diumenge amb l'esclat que es produeix durant l'entrada de la imatge de sant Blai a la plaça de l'Ajuntament. La processó (19.00 h) també compta entre els seus atractius amb la presència del guió del patró pintat per Sorolla.