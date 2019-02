Partido de resurrección ante el Ejea

La noticia en el Ontinyent CF en esta mañana sabatina radica en este mismo escrito. Hay previa y por tanto hay partido tras la resurrección. Un final muy diferente a lo que se presagiaba durante la jornada del martes y en la mañana del miércoles con la desaparición del club del Clariano. El salvavidas del empresariado ontinyentí ha evitado la evaporación de la entidad textil. La plantilla confió en los salvadores del club y estos han cumplido con su primera promesa. Ayer, los jugadores recibieron la notificación de cobro del mes de noviembre en conformidad con el acuerdo verbal entre los futbolistas- staff técnico con las personas que hicieron acto de presencia en el Clariano el miércoles por la mañana para evitar una muerte anunciada.

A partir de ahora, desde la junta directiva se van a intensificar las reuniones con la finalidad de que llegue liquidez a través de las ayudas oficiales que le adeudan al Ontinyent. «Iré a Madrid y donde haga falta», confiesa el presidente, Luis Ortiz, para que llegue el dinero de las subvenciones procedentes de «toda la Copa de Rey, las devoluciones de la Seguridad Social de todo el año pasado, además del pago del ayuntamiento. Según nuestras cuentas, estamos hablando de una cantidad cercana a los 350.000 euros», una suma que permitiría afrontar los pagos de las nóminas de la plantilla.

De todas formas, con el desahogo que ha supuesto la ayuda empresarial no se acaban todos los problemas porque habrá que ver como se soluciona el tema con SAME, ya que la empresa que se hizo cargo de la gestión económica del club no ha cumplido con las mensualidades. Y las palabras de Ortiz en la última asamblea confirmaron que si no se cumplía con lo exigido, el club podría dar por extinguido el contrato con la empresa de los «argentinos». Y aunque los rectores de la entidad no se han manifestado en este sentido, el Ontinyent parece que podría tomar esa dirección.



Asamblea el 16 de febrero

A falta de confirmación, el Ontinyent maneja el sábado 16 de febrero como el día para convocar a sus socios a una asamblea en la que, entre otras cosas, la junta directiva explicará todo lo sucedido en un último mes frenético y no apto para cardiacos. En lo que sí parece que ha habido marcha atrás es en la intención de Luis Ortiz de poner su cargo a disposición de los socios del club, ya que no quiere abandonar el barco y dejar solos a la gente que está apoyando al Ontinyent CF en estos momentos difíciles.

En lo deportivo, el Ontinyent se enfrenta esta tarde a un Ejea que empezó con una crisis de resultados y que con el paso de las jornadas ha crecido hasta el punto que ya no mira hacia abajo sino más bien fija su mirada hacia la zona de confort. Además, el mercado de invierno le ha servido para reforzarse con jugadores importantes de la categoría como David Mainz o Julio de Dios. Enfrente, un Ontinyent que ha ganado todavía más en unión tras las adversidades y viaja a Ejea de los Caballeros con las dos caras nuevas, Sergio y el delantero Tarí. Parras también ha convocado a los juveniles Chorques y Álex y deja en la capital de la Vall d'Albaida a Henrique por decisión técnica. El partido de la resurrección se juega esta tarde a las 17 horas y será dirigido por el colegiado cántabro Gonzalo Saiz Pérez.