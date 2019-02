Pep Calero, candidat de Compromís a l´alcaldia de Benigànim

L'assemblea del col·lectiu de Compromís per Benigànim va escollir ahir Pep Calero per encapçalar la llista a les properes eleccions municipals a Benigànim.

La decisió es va prendre aquest passat dissabte 2 de febrer en una assemblea celebrada a l'Espai Jove de Benigànim, on van poder participar les persones militants i tots els simpatitzants inscrits.

En una votació oberta, Pep Calero, va rebre el suport del 82% dels militants i simpatitzants, sent ratificat per l'assemblea com a candidat a l'alcaldia de Benigànim per a les properes eleccions municipals d'aquest any.

Josep Enric Calero, té 48 anys i actualment és professor d'educació secundària a l'IES L'Estació d'Ontinyent. La poesia és una de les seues passions i és autor dels poemaris "Camins de Ferro i Terra Blanca" (Ed. Denes, 2014), "Pa de Dolor" (2015), "Haikus d'Aquell Estiu" (2016) i el recull de contes "Hitchcock al Sofà" (2019). Aquestes darreres obres, li han valgut el reconeixement a diferents certàmens de poesia i narrativa a la Vall d'Uixó, el Penedès, Alberic, Castelló de la Ribera, Dénia, i més recentment a Puçol. L'any 2015, va ocupar el segon lloc de la llista municipal de Compromís a Benigànim.