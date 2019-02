Compromís y Ciudadanos muestran su rechazo a la consulta sobre Torrefiel

Compromís per Ontinyent criticó ayer la situación creada tras las obras de la rotonda de Torrefiel, y aseguró en un comunicado que no se ha tenido en cuenta la densidad de tráfico que el cambio de circulación ha provocado sobre el barrio del Llombo y cómo afecta al alumnado del colegio Lluís Vives. De este modo, la formación nacionalista tercia en una polémica avivada por la asociación vecinal del Llombo, que ayer, tal como informó Levante-EMV, ha rehusado el participar en la consulta del ayuntamiento.

Pero no fueron los únicos. El portavoz de Ciudadanos (Cs) de Ontinyent, Juan Revert, lamentado que «no puedan votar todos los vecinos de Ontinyent», y recordó que en el pleno del pasado jueves, «nuestro grupo solicitó que pudieran votar todos los ontinyentins, no sólo los vecinos del Llombo porque entendemos que nos afecta a todos, no únicamente a los que viven allí, sino también a los que trabajan o simplemente circulan» por esa zona. «Sin embargo, el equipo de gobierno se opuso sin una argumentación clara, sin explicar por qué limita a sólo una parte de vecinos la votación», critica el concejal. «Además, la consulta es fruto de la improvisación y muy limitada en el tiempo. ¿Cómo se solicita que te visite el agente de participación? ¿Cuándo? ¿Cómo se le comunica?», se pregunta Revert.



Motivada por las críticas

Por su parte y por boca de sus dos concejales, Vicent Xavier Vila y Lidia Cháfer, Compromís abunda en que «hay carencias en el procedimiento, la mayoría apuntadas por la asociación de vecinos», señalan. Y coinciden en que «hay muchos afectados: diseminado, comerciantes, vecinos del resto de Ontinyent... así que ¿por qué sólo pueden votar los empadronados en el barrio del Llombo? ¿Quiere decir esto que al resto de vecinos y vecinas de Ontinyent no afecta el cambio de circulación en la avenida Torrefiel?», se preguntan.

Según Compromís, «otro punto importante, que también deja patente la asociación, es que los únicos representantes del barrio y del pueblo que conozcamos son los concejales elegidos democráticamente; así que nosotros también nos preguntamos si esta votación no está motivada por la avalancha de críticas recibida».