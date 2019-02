La federación de fibromialgia pide al Consell ayuda económica y que se incluya en los presupuestos

La Federación de Asociaciones de Fibromialgia Síndrome de fatiga Crónica Sensibilidad Química Múltiple y otras de índole similar, Fedafi, está trabajando duro, pese a que no lleva mucho tiempo activa, para que los derechos de los enfermos de estas patologías tengan lo que hasta el momento, dicen, se les niega. Por ello, la federación valenciana ha pedido al Consell de la Generalitat Valenciana que incluya una partida presupuestaria para la entidad y están presentando mociones en todos los ayuntamientos para recabar apoyos para su propuesta.

La federación está compuesta, de momento, por nueve asociaciones: Adafir de Alzira; Afisa de Oliva; Afivan de Burjassot; Afsp. Santa Pola; Afivina del Baix Maestrat (Castelló); Afinoca, de Navalmoral de La Mata (Cáceres), Adema, de Aielo de Malferit; Afimreb de Betxí (Castellón); y Afis de Sueca.

Este proyecto surge tras una reunión con la diputada Isaura Navarro, de Compromís, que tras expresarle la asociación sus carencias y necesidades, decidió presentar una proposición no de ley, a la que se unió el PSOE y fue presentada en les Corts Valencianes por los dos partidos, siendo aprobada el 17 de septiembre por todos los grupos políticos.

Después de la aprobación la federación pensó que si no se disponía de una partida presupuestaria para lo que se estaba solicitando, poco podría avanzar. Así, se reunió de nuevo con Navarro, quien elaboró una enmienda para que se incluyera la ayuda en los presupuestos, una enmienda a la que también se unió el PSOE y que fue aprobada por todos los partidos el pasado 13 de diciembre. La federación mantuvo también una reunión con la FVMP (Federación Valenciana Municipios y Provincias) para que les hicieran llegar a todos los ayuntamientos la proposición no de ley junto a la moción correspondiente para que fuese aprobada en los plenos en apoyo a lo que la Federación Valenciana Fedafi está demandando.

Fedafi ha dado las gracias por el apoyo recibido por los ayuntamientos que les han apoyado hasta ahora, así como a los partidos políticos por aprobar la proposición. También han querido transmitir el agradecimiento a los medios de comunicación.