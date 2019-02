L´alcalde de l´Olleria repeteix com a candidat de Compromís

L'assemblea de Compromís va aprovar este cap de setmana que Julià Engo Fresneda serà el candidat de la coalició valencianista a l'alcaldia de l'Olleria en les pròximes eleccions municipals del 26 de maig. Julià Engo és en l'actualitat el portaveu local de Compromís i alcalde de l'Olleria en esta legislatura.

"Per a mi és un orgull haver aconseguit la confiança de l'assemblea local per continuar el projecte de Compromís a l'Olleria", ha manifestat Engo. "Un projecte, que aquesta legislatura, ha aconseguit grans objectius que han transformat l'Olleria en 4 anys, després de la paràlisi del període PP-GdO", ha afegit el candidat i alcalde. Entre els objectius aconseguits, Engo destaca la creació de la gratuïtat del Centre de dia i de l'Escola Infantil, els 85 autònoms i empreses beneficiàries del pla R-Activa per la promoció econòmica, la reducció del deute en un 73,5%, l'App Municipal, les zones de residus sòlids urbans 24hores, la renovació de la zona degradada de la Font Vella, la inversió a la zona industrial del Carrascot, el reasfaltat i adequació de carrers, l'eliminació de barreres arquitectòniques, unes festes per diverses i plurals, la rehabilitació de la Casa Santonja, les millores en les instal·lacions esportives o la reforma de la primera planta del centre de dia.

Ara mateix Julià Engo treballa, conjuntament amb l'assemblea local, "per configurar una candidatura local que sume la gent que ara mateix estem governant l'Ajuntament, amb noves incorporacions que aporten noves idees per continuar avançant i fent de l'Olleria el poble que totes i tots volem. Mantenim l'experiència i alhora renovem, des del treball en equip i, és clar, des del valencianisme, l'esquerra i l'ecologisme".