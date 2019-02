El tripartito que trigobierna

hace unos meses, en un «un pueblo con mar, una noche, después de un concierto», que diría Sabina, conversábamos con el alcalde de València, Joan Ribó, y a la pregunta de un servidor de cómo iba el tripartito en la capital, mostró su satisfacción por los logros que se iban consiguiendo y ni corto ni perezoso me espetó: «doncs a Xàtiva també hareu d'estar contents; el vostre tripartit sembla que funciona a les mil meravelles». Ahí dejamos el tema, que tampoco era plan de continuar la noche con los tripartitos, aunque tema había, y eso que era antes de que imputasen al último concejal del PP del Ayuntamiento de València que quedaba por imputar. ¿Tiene miga la cosa, no? Guinnes de los récords el que todo un grupo político imputado por presunta corrupción. No se salvan ni los asesores ni el que sube los bocatas del almuerzo después de que Ribó haya eliminado aquellos bonos "gratis total" de su antecesora, Rita.

Pues sí, oiga, que en Xàtiva nuestro tripartito avanza lentamente pero avanza con sus manías, sus logros, sus batallas internas y sus cosas. Claro que no es fácil gobernar con tres formas diferentes de entender la política, pero por lógica si el tripartito es de izquierdas deben haber más cosas que unan que las que separen. O al menos es lo que dice la lógica, porque a la hora de sacer punta a las cuestiones, y romper pajitas por cualquier que otra razón, la izquierda es la primera en dejar de lado sus ideología y empeñarse en destrozar al contrario, aunque el contrario haya salido de su propia casa y de sus propios principios.

El tripartito de Xàtiva tuvo unos inicios espectaculares con bodas, bautizos y comuniones y lo que hiciese falta: besos, caricias, achuchones, guiños y una fidelidad que duró lo que dura un estornudo. Fue tal la fidelidad y la confianza inicial que se duplicaron las funciones como buenos hermanos: «él tiene cultura pero le deja el teatro y la memoria histórica»; «Él tiene señalización viaria y arreglo de calles pero deja la policía local». Y así sucesivamente, como buenos hermanos que somos nos repartimos la cartera y los donuts. Hasta que los buenos hermanos se enfadan por cuestiones menores pero que van mermando la relación y de ahí surge la palabra mágica: "elecciones". A partir de ahí todo cambia, todo se transforma, todo se vuelve de color negro y la lucha sin cuartel nos lleva a establecer limites entre quien es más de izquierdas y quienes lo son menos. Ya no sirve luchar con programas en la mano para vencer con la fuerza de los votos a la derecha que se presenta casi siempre unida. No, ahora se trata de ganar las elecciones y después ya veremos que ocurre, a menos que se imponga la sensatez y haya unos pactos establecidos de antemano, como lo hubieron en las pasadas elecciones que se repartieron los donuts en un clima de concordia cuando llegó la hora de la merienda.



Se boicotean unos a otros

El tripartito ha funcionado pero las lagunas existentes no deberían repetirse si verdaderamente se pretende pactar para gobernar. No se puede caer de nuevo en el error de organizar cualquier evento cualquiera de los tres partidos y encontrarse solos durante el acto. No es agradable encontrase durante la inauguración de la escultura homenaje a los ocho setabenses deportados en Mauthausen, con una gran mayoría de concejales y simpatizantes de Esquerra Unida, cuya concejalía de Memoria Histórica fue la impulsora del acto. ¿Dónde estaban los otros? Donde existe el sexo de los ángeles. Allí.