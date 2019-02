Canals concentra la recollida de cartró del Mercat Municipal

La Regidoria de Mercat de l'Ajuntament de Canals s'ha posat en contacte amb tots els venedors del Mercat Municipal per informar-los que a partir d'aquesta setmana s'ha posat en marxa un punt de recollida de cartró dins de les instal·lacions, concretament en el corredor posterior al bar municipal. Tal com han indicat als venedors, en la zona on estan instal·lats a hores d'ara els contenidors s'incidirà més en la neteja. A més se'ls ha recordat que cada dijous el servei municipal passarà a recollir els cartrons depositats sense precinte i plegats per a optimitzar així l'espai habilitat. Mai Castells, regidora de Mercat, ha explicat que «aquesta actuació s'ha portat endavant per garantir un espai amb les condicions òptimes i, així, aconseguir un Mercat Municipal millor».