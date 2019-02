Compromís buscarà revalidar l´alcaldia de l´Olleria amb Engo

L'assemblea de Compromís va aprovar este cap de setmana que Julià Engo serà el candidat de la coalició valencianista a l'alcaldia de l'Olleria en les pròximes eleccions municipals del 26 de maig. Engo és en l'actualitat el portaveu local de Compromís i alcalde de l'Olleria, càrrec que ha ocupat en dues etapes diferents.

«Per a mi és un orgull renovar la confiança de l'assemblea local per continuar el projecte de Compromís a l'Olleria», va manifestar ahir Engo. L'alclade qualifica el del seu partir com «un projecte mitjançant el qual hem aconseguit grans objectius que han transformat l'Olleria en quatre anys, després de la paràlisi del període del PP i GdO [Gent de l'Olleria]», ha afegit el candidat i alcalde.

Entre els objectius aconseguits, destaca la creació de la gratuïtat del Centre de Dia i de l'Escola Infantil, els 85 autònoms i empreses beneficiàries del pla R-Activa per la promoció econòmica, la reducció del deute en un 73,5%, l'App Municipal, les zones de residus sòlids urbans 24hores, la renovació de la zona degradada de la Font Vella, la inversió a la zona industrial del Carrascot, el reasfaltat i adequació de carrers, l'eliminació de barreres arquitectòniques, unes festes diverses i plurals, la rehabilitació de la Casa Santonja, les millores en les instal·lacions esportives o la reforma de la primera planta del centre de dia, segons va destacar ahir la direcció de Compromís.

Julià Engo ja està treballant, conjuntament amb l'assemblea local, en la configuració una candidatura local «que sume la gent que ara mateix estem governant l'Ajuntament de l'Olleria, amb incorporacions que aporten noves idees per continuar avançant i fent de l'Olleria el poble que totes i tots volem», ha manifestat. «Mantenim l'experiència i alhora renovem, des del treball en equip i, és clar, des del valencianisme, l'esquerra i l'ecologisme», assenyala el candidat.



Calero, per Benigànim

Per altra banda, l'assemblea del col·lectiu de Compromís per Benigànim ha escollit Josep Enric Calero per encapçalar la llista a les properes eleccions municipals. La decisió es va prendre aquest dissabte en una assemblea celebrada a l'Espai Jove de Benigànim, on van poder participar les persones militants i tots els simpatitzants inscrits. En una votació oberta, resal.ten des de la formació valencianista, Calero, va rebre el suport del 82% dels militants i simpatitzants, sent ratificat per l'assemblea. El candidat té 48 anys i actualment és professor d'ESO a l'IES L'Estació d'Ontinyent. És també un escriptor i poeta amb una destacada trajectòria.