Medi Ambient anuncia una inversió de 90.000 euros per als camins de la Serra d'Agullent

La direcció general de Prevenció d'Incendis Forestals, depenent de la Conselleria de Medi Ambient, ha anunciat que té previst actuar en diversos camins i pistes forestals de la zona de la Serra d'Agullent, segons va informar ahir el consistori agullentí. En concret, es tracta d'actuacions en el camí de Bocairent, en el camí del Torrater i en el camí de la Font del Patge, a més de la recent intervenció de millora ja executada al camí a la Font Maciana, que tenia una superfície molt deteriorada.

A grans trets, el projecte de manteniment dels camins inclou fer una actuació de neteja i desbrossament dels marges per tal d'evitar la invasió de la vegetació en la via. També intervindré en les cunetes, per tal de facilitar la seua funció de drenatge i millorar la superfície del camí en si, amb diverses actuacions segons l'estat de cada camí en concret.

Segons les dades que ha traslladat a l'Ajuntament d'Agullent la Conselleria de Medi Ambient, l'actuació al camí de Bocairent està valorada en 13.434 euros, que permetran actuar en una longitud de 1.730 metres del camí, on es repararan els gran clots que hi ha i que actualment dificulten molt la circulació per aquesta via que té una pendent mitjana de 9%. Es tracta d'un camí que connecta la zona del terme on està l'ermita de Sant Vicent Ferrer en direcció a la valleta d'Agres, tot passant pel trencall cap a la Font Maciana, expliquen des del consistori. En el llistat d'actuacions previstes per la Conselleria de Medi Ambient també s'inclouen altres dos camis ubicats a la Serra d'Agullent. Així, es té previst realitzar una actuació en el camí de la Font del Patge valorada en 29.731euros i que permetrà millorar una longitud de 4.320 metres, i una altra valorada en 46.093 euros per a tasques de manteniment del camí del Torrater.



Millora del treball

Des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Agullent han valorat molt positivament aquestes actuacions, ja que més enllà de l'ús habitual pel veïnat i pels amants de la serra, la millora d'aquests camins «possibilitarà una actuació més efectiva de les brigades destinades a la prevenció d'incendis forestals», segons van destacar ahir fonts municipals. Es tracta d'una inversió conjunta molt important, doncs arriba pràcticament als 90.000 euros.