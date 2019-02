Terzera batuda de senglars paralitzada pels animalistes a Xàtiva

Tot i les denuncies anunciades per la Federació de Caça, per tercer cap de setmana consecutiu s'ha tornat a cancel—lar una nova batuda de senglars i raboses autoritzada a Xàtiva el passat diumenge. "A causa de l'absència de senyalització de la batuda en els llocs on estava programada, el grup d'activistes sospitàrem i ens vam desplaçar a les diferents zones muntanyenques del terme", expliquen els animalistes responsables de la paralització. "Malgrat la presència de caçadors en més d'una d'aquestes zones, no es va començar la batuda en cap. Aquesta vegada, a la falta de garanties de seguretat s'afegien les condicions climàtiques adverses", agreguen en un comunicat.

Segons els activistes, "només el 2018 a Xàtiva s'han assassinat 76 senglars i 33 raboses", el que consideren unes "xifres escandaloses i desproporcionades si les comparem amb l'escassa població d'ambdues espècies".

El col.lectiu demanda a l'Ajuntament de Xàtiva l'elaboració d'un cens de la població de senglars i raboses, perquè, en cas que efectivament hi haja una sobrepoblació d'algun d'aquests animals, quede demostrada la necessitat de controlar-los." Aquest seria el primer pas per a estudiar la viabilitat dels diferents mètodes de gestió d'aquestes espècies i aplicar el més ètic i respectuós amb el nostre patrimoni natural i la seua fauna", sentencien.