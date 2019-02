Els veïns i els comerços del Llombo voten tornar al doble sentit a l´Avinguda de Torrefiel

El procés participatiu perquè el veïnat del Llombo decidisca el sentit viari de l'Avinguda Torrefiel ja te resultat: el 80'58% de la ciutadania i els comerços que han votat s'han decantat per la doble direcció amb pàrking en cordó, front al 19'22% que havia optat per mantenir la direcció única amb pàrking en bateria.

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el regidor de Govern Obert, Joan Sanchis, feien públics hui els resultats, després que als tres dies de votació (de dimarts 5 a dijous 7 de febrer) s'hagen registrat 999 vots, de persones majors de 16 anys empadronades al Llombo i 57 de comerços i establiments del barri, que també han pogut participar del procés. El procés de votacions ha triplicat la mitjana de votants al barri a totes les edicions de "Ontinyent Participa" que s'han fet des de 2014, i duplicat el percentatge de participació als processos d'aquest tipus realitzats a la ciutat (31'87% en aquest procés, per entre 12'52 i 19'52% als 6 processos participatius realitzats als últims anys).

L'alcalde tenia paraules d'agraïment "per a tots aquells i aquelles que han participat, i que amb el seu vot ens han ajudat a construir la ciutat. Al Govern d'Ontinyent tenim molt clar que si realment aspirem a representar a la gent hem d'escoltar a la gent, i tot i que sembla que a alguns els ha molestat que preguntarem a la ciutadania, la participació obtinguda demostra que la gent volia donar la seua opinió", destacava.

El primer edil puntualitzava que "hem volgut donar la veu a la gent del Llombo perquè no és el mateix transitar per un barri que ser resident d'un barri. I també ho hem sotmès a votació perquè les dues opcions eren tècnicament viables i en última instància depenien de les preferències de totes i de tots. Lògicament no permetrem votacions de coses no votables, com donar una llicencia d'obra o d'activitat, que depèn de criteris tècnics i no de gustos o preferències. Açò depenia de la comoditat del veïnat, perquè les dues opcions eren possibles", assenyalava. Jorge Rodríguez recordava que "per tenir en compte eixes preferències, abans de fer el canvi a sentit únic vam tractar el tema de manera seriosa, i es van fer dues reunions amb veïns i entitats del barri per tractar el tema, a les que finalment es va acordar passar a sentit únic per unanimitat".

En concret, a la primera de les reunions, el 8 d'octubre, van acudir tècnics i representants municipals, l'Inspector de la Policia Local, l'Enginyer d'Obres Públiques el veïnat del Carrer Santa Teresa, els col·legis Santa Maria i Lluis Vives, el Campus Universitari, i l'Associació de Veïns del Llombo, "tot i que després estos últims sembla que van acudir a títol individual", assenyalava l'alcalde. La segona reunió, el 23 de novembre, es feia per a que els i les assistents a la primera pugueren consultar a les entitats i associacions que representaven i poder així traslladar opinions o suggerències. Després del segon encontre l'acord va ser unànime en favor del canvi a sentit únic, tal com consta en l'acta de la reunió.

L'alcalde apuntava també que "al seu dia ja vam dir que era un canvi a mode de prova, i que si no resultava suficientment positiu per al veïnat podíem canviar de nou, perquè sols era pintura i no suposa cap sobrecost, ja que l'Ajuntament té un contracta amb una empresa per a la pintura viària i contempla estes actuacions", explicava.

Així, es va obrir el procés participatiu, i tal i com exposava Joan Sanchis ,"tot i que va haver fins i tot qui va fer una crida implícita a no participar, hem tingut el major índex dels 7 processos participatius que s'han fet a la ciutat des de 2014, superant en més de 12 punts el millor any de l'Ontinyent Participa, cosa que demostra que la gent si que volia decidir i votar". En concret, del cens de 3.135 veïns i veïnes, 809 han optat per la doble direcció i 190 pel sentit únic. Dels 57 establiments i comerços, 42 han optat per doble direcció, 13 pel sentit únic i 2 s'han abstingut.

Les tasques de pintura i canvi de senyalítica per tornar a la doble direcció a l'Avinguda de Torrefiel començaran dilluns al tram entre l'encreuament del carrer Regall (jutjats) fins l'encreuament amb l'Avinguda del Llombo (caserna de la Guàrdia Civil). Dimarts es reprendrà des d'ahi i fins el carrer Santa Teresa, i serà dimecres 13 de febrer a partir de les 00:00h quan l'Avinguda Comte Torrefiel quedarà oberta al trànsit amb doble sentit.