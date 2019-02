Xàtiva programa cursos de prevenció del bullying i de monitors per a joves

La Regidoria de Joventut de Xàtiva ha presentat l'oferta formativa de cursos per a l'any 2019, que es realitzen amb l'escola Abast Animació, oficialment reconeguda per l'IVAJ. A més d'estar homologats, la programació es treballa «mitjançant una metodologia participativa i dinàmica, per tal d'aprendre d'una manera amena i divertida». Els menors de 30 anys tenen prioritat d'inscripció.

Este mes de febrer tindrà lloc el curs d'animació turística, on els participants aprendran tècniques i recursos per a la dinamització d'activitats de temps lliure en centres de vacances i altres. Aquest curs es realitzarà en horari de vesprada (de 17 a 20 h) de dilluns a divendres amb un preu de 50 euros. En abril es realitzarà el curs de prevenció del «bullying» en activitats de temps lliure infantil i juvenill, on es treballaran eines per a la prevenció d'actituds d'assetjament escolar, en horari de vesprada. Per al mes de maig, Joventut programa el curs de menjador escolar, aquesta vegada en horari de matí (de 9 a 14 h).

El 18 d'abril, també s'organitzarà el curs de manipulador d'aliments, on els participants rebran el certificat equivalent al carnet de manipulador d'aliments.

El mes de juny reserva, per una banda, el curs de Col·lectius NEE, del 17 al 28 de juny, i, per altra, el curs de Formador d'Animadors, amb una duració de 60 hores, tots els dissabtes del mes.

El curs de MAT (Monitor d'Activitats de Temps lliure Infantil i Juvenil) s'ha programat per a lmes de juliol, amb un caràcter intensiu: es desenvoluparà des de l'1 al 26 de juliol. Quan finalitze, l'alumnat escollirà un lloc per fer les pràctiques per tal d'obtindre la certificació homologada i poder treballar com a monitor de temps lliure, segons explica la regidoria.