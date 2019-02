Xerrada a Ontinyent sobre els mites de l'amor romàntic

L'Ajuntament d'Ontinyent, a través d'una activitat de la Regidoria d'Igualtat i Dona, oferirà el pròxim dimarts a partir de les set de la vesprada al Centre Cultural Caixa Ontinyent. La xerrada sota el nom Amor? Només del bo, a càrrec del psicòleg Juan Lillo. El conferenciant aborarà la desmitificació de l'amor romàntic per tractar la violència de gènere i les conseqüències que aquest mite té en les relacions afectives de parella, segos ecpliquen els organitzadors. Esta activitat és una de les accions que l'Ajuntament d'Ontinyent impulsa amb el treball conjunt per crear sinergies entre les regidories d'Educació, Igualtat o Joventut per aconseguir una societat igualitària, han recordat fonts consistorials.