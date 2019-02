Visita del escolars del Lluís Vives a l´Ajuntament

Un total de 29 alumnes de primer i segon curs d'educació primària del Col.legi Lluis Vives d'Ontinyent, acompanyats per professorat del centre, han acudit a visitar les instal·lacions de l'Ajuntament de la capital de la Vall. Els menuts, guiats per la tècnica municipal d'Educació, Emilia Tortosa, finalitzaven el seu recorregut visitant el despatx de l'alcalde, on eren rebuts per Jorge Rodríguez i pel regidor d'Educació, Óscar Borrell. Els alumnes van tindre l'oportunitat de realitzar preguntes de tot tipus a l'alcalde, qui va respondre a totes i cadascuna d'elles i finalment es va fer una fotografia amb els xiquets i xiquetes que acudiren a la visita, informen fonts consistorials.