El Grup l'Aljub presenta dissabte el logotip i els actes del 25 aniversari

El proper dissabte a les 19.30 hores i a la Sala Joan de Joanes de Bocairent tindrà lloc la presentació del logo commemoratiu i la programació del 25 aniversari del Grup de Xirimiters i Tabaleters l'Aljub. El grupo ha fet una crida als veïns per tal d'acompanyar-los «en un acte tan significatiu per a tots els components de l'Aljub, que hem planificat amb il·lusió els actes commemoratius dels nostres primerrs vint-i-cinc anys», expliquen. L'acte finalitzarà amb un vi d'honor. L'Aljub ja té un lloc destacat en les manifestacions musicals, culturlas i festives no sols de Bocairent.