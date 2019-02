El Mercat Medieval se trasladará a la plaza Major por las obras en la Vila

El Mercat Medieval de Ontinyent no se celebrará este año en la Vila por las obras que se despliegan en el histórico barrio y que obligan a trasladar la actividad, que se celebrará del 22 al 24 de febrero, a la Plaça Major. El cambio es solo para esta edición, según aseguró ayer el alcalde, Jorge Rodríguez, en la presentación de la actividad, en la que estuvo acompañado por la concejala Sayo Gandia y el presidente de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, Vicent Pla. Rodríguez afirmó que «el próximo año el Mercat volverá a la Vila, un emplazamiento más idóneo y que da más juego a espacios como el zoco árabe o el área de oficios antiguos. La Vila tiene más encanto para acoger un mercado medieval», destacaba el alcalde.

El Mercat Medieval de Ontinyent, incluido en los actos del Mig Any Fester de Moros i Cristians, ocupará desde el Museu Arqueològic d'Ontinyent i la Vall d'Albaida, Maova, hasta la Plaça de Baix, en las proximidades del Museu Fester, y se desplegará también por la calle Roses, para conectar la Plaça Major con la Plaça de Baix. El aparcamiento situado junto al ayuntamiento (el Regall) albergará un campamento medieval, que permitirá a los visitantes conocer cómo era la vida en la Edad Media, un zoco árabe y un área de oficios con herreros, afiladores, tallistas, entre otros; mientras que el escenario para las actuaciones estará delante de la antiguo ayuntamiento, en la misma plaza. Sobre este escenario tendrá lugar otra de las novedades de la edición de este año del Mercat Medieval, el estreno del tercer disco del grupo local La Trocamba Matanusca

El Grup de Danses de Ontinyent y la Colla El Regall colaboran un año más con la actividad y protagonizarán el pasacalle de la inauguración del mercado, el viernes a las 19:30. El desfile partirá del Maova e irá hasta el Museu Fester, donde Vicente Domingo Tormo, festero de la comparsa Gusmans, proclamará el Pregó del Mercat Medieval.



Un centenar de paradas

La Plaça Major será ambientada con elementos medievales, destacó la edil Sayo Gandia, que señaló la participación de un centenar de puestos y paradas en el mercado. Éste abrirá el viernes a las seis de la tarde y el acto inaugural arrancará a las 19:30. El sábado abrirá desde las 10:30 horas hasta las doce de la noche; y el domingo de 10:30 a 21 horas, cuando se cerrará el mercado con la actuación Foc i Malabars.

El presidente de Festers puso de manifiesto que el Mercat Medieval, que se celebra desde 1997, «se ha consolidado en el Mig Any. En los últimos años ha adquirido un gran impulso, siendo un punto de atracción tanto para festeros como para no festeros y visitantes. Es ya un referente entre los mercados medievales de la zona», afirmó Vicent Pla, quien anunció que el desfile del Mig Any Fester, que se celebrará el sábado 23 a las 17:30 horas, finalizará este año en la Plaça Latonda „ante la sede de la Societat de Festers„ y no en la Plaça Major.

El alcalde puso de relieve que hace cuatro años, con el ánimo de que el Mig Any «aglutinara al conjunto de la ciudadanía, se planteó incluir el Mercat Medieval. Además, la época es más idónea, por la temperatura». Rodríguez expuso que la idea del cambio de fechas del mercado, que hasta entonces tenía lugar en agosto en las fiestas de Moros i Cristians, «tuvo muy buena aceptación, y lo que hemos hecho es consolidarlo y que cada año vaya a más». El primer edil destacó que en el emplazamiento de este año, el Mercat Medieval «estará menos disperso, más cohesionado», concluyó Jorge Rodríguez, que invitó a la vecinos y visitantes a participar y disfrutar del Mercat Medieval.