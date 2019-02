Una tatuadora de Xàtiva, imatge del FirAll 2019

Aquest matí s'ha presentat el cartell de l'edició 2019 de FirAll, la Fira de l'all tendre de Xàtiva. El regidor de Promoció Econòmica, Miquel Lorente ha senyalat la celebració d'aquesta fira com "la primera des que la Conselleria ha tingut a bé reconéixer la certificació de qualitat per als nostres alls tendres". Per al primer tinent d'alcalde, FirAll significa la recuperació "d'un compromís de l'administració amb l'horta que s'havia deixat de banda".

Lorente ha informat de que FirAll tindrà lloc del 5 al 9 de març, a l'Albereda de Xàtiva, amb la participació de distints sectors d'activitat, com ara l'Associació de Productors d'alls tendres, la hostaleria o el comerç, que decorara els seus escaparates amb motius relacionats amb l'hortalissa autòctona. Per a l'edil, FirAll constitueix l'element especial d'un"relat que aporta singularitat a la ciutat i que significa la suma de moltes persones que treballen en un mateix sentit".

L'autor del cartell d'enguany és Alfredo Pardo. El reclam el protagonitza Teresa Antón, coneguda professional local de l'art del tatuatge. A col·lació del fet de ser una dona la protagonista del cartell, la regidora de Igualtat, Francesca Chapí, també present a la roda de premsa, ha agraït "la transversalitat del fet, ja que FirAll coincidirà amb el 8 de març, dia que les dones eixirem al carrer", en al·lusió a la vaga feminista convocada per al Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Per la seua banda, Vicent Perucho, president de l'Associació de Productors d'Alls Tendres de Xàtiva, "la certificació de qualitat és un projecte tan innovador com transversal, que compta amb el recolzament de l'institut tecnològic AINIA i de la Conselleria d'Agricultura i que ha de garantir la qualitat del producte i assegurar el relleu generacional dels productors".

En els propers dies, es farà públic el programa d'actes de FirAll 2019.