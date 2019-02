Xerrada de l'Escola de Pares sobre actuacions d'èxit a l'enseyament

El proper dia 25 a les 17.30 hores a 18:30h el centre cultural Ca Don José de Canals acull la xerrada Actuacions d'èxit a l'escola, dins del programa de l'Escola de Pares i Mares que per segon any consecutiu s'organitza amb caràcter obert. Aquesta xerrada, adreçada a pares i mares d'alumnes d'Educació Primària i Secundària, es portarà a terme amb la col·laboració de Desamparados Rodríguez i Sabina Martínez, psicòlogues del Gabinet Psicopedagògic Municipal. Els ponents seran Jesús Resurrección i Gaspar Izquierdo. Per tal d'assitir, cal fer una inscripció prèvia.