Els globus aerostàtics invadeixen Bocairent i Fontanars

La diputada de Turisme de la Diputació de València, Pilar Moncho, s'ha desplaçat hui a Bocairent per a participar en la jornada inaugural de Tro'19, la primera trobada de globus aerostàtics organitzada per València Turisme, Tot Globo i els ajuntaments de Bocairent i Fontanars dels Alforins que reuneix durant tot el cap de setmana els millors pilots de l'aerostació estatal.

Un dolçainer i un tabaleter interpretaran música en directe des del globus "llebre" que marcarà el ritme de les proves de la competició aerostàtica que han començat aquest matí i continuaran durant tot el cap de setmana.

Tal com ha assenyalat Pilar Moncho, l'objectiu de la trobada és convertir-se en paradigma del treball col·laboratiu entre l'administració pública i les empreses privades per a fomentar la "unió entre pobles i contribuir a la desestacionalització del turisme mitjançant la celebració d'un esdeveniment apte per a tots els públics".

L'exhibició aerostàtica ha arrancat aquest matí amb un primer vol de reconeixement i continuarà durant tot el cap de setmana amb diversos vols de competició, així com diverses activitats paral·leles, entre les quals destaca un concurs de dibuix per a xiquets i xiquetes i una trobada d'associacions de fotògrafs.

Seguiment de l'esdeveniment en Facebook

Tro'19 ha creat un esdeveniment en Facebook per a informar de les hores i llocs exactes de cada vol així com del desenvolupament de la competició i de les diferents activitats previstes.

En aquesta primera trobada de globus aerostàtics també participen com a col·laboradors l'Hotel L'Estació de Bocairent, on s'allotgen els pilots procedents de tot el país; el Restaurant Casa Julio de Fontanars dels Alforins; Terres dels Alforins, les vinyes del qual són un dels paisatges més espectaculars que s'admiren des dels globus; Òpticas Claravisión, Globos Ultramagic, i la Colla de Dolçainers i Talabaleters L'Aljub de Bocairent .

Un escenari privilegiat

La zona de vol habitual de Totglobo és Bocairent i la Serra de Mariola, un entorn natural que ofereix una experiència diferent i visualment evocadora. Sobrevolar el barri antic de Bocairent o contemplar els cims del Montcabrer, el Benicadell o Aitana són alguns dels atractius que permet gaudir aquesta activitat.

A través d'uns cremadors, l'aire de l'interior del globus es calfa i això permet elevar l'aeronau. L'activitat és molt tranquil·la i segura i el material especial amb què està fabricada la tela la fa especialment resistent a les altes temperatures.

El globus no es dirigeix, es desplaça amb el vent i això ho converteix en una modalitat singular en el món aeronàutic. En els campionats, estatals i internacionals, com els que disputen els germans Carbonell de Tot Globo –Blai és l'actual campió d'Espanya- es posa a prova la perícia i capacitat de navegació dels pilots per a intentar conduir el globus cap els objectius prèviament marcats.