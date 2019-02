S'estrena la peça teatral «Cavallers», de l'autora xativina Puri Mascarell

Dos vells amics, Tomàs i Vicent, es troben cada dimecres al trinquet del seu poble per prendre un café al bar de Reme i veure la partida d'escala i corda. Però aquest dimecres serà diferent. Aquest dimecres els amics no entren al trinquet i es queden xarrant a la barra. Per què trenquen amb el costum? Així comença Cavallers, la primera obra de teatre dedicada al món de la pilota valenciana, escrita per una devota aficionada al joc, la investigadora i filòloga xativina Purificació Mascarell. La peça s'estrena demà dissabte al teatre Ideal de

Villanueva de Castellón.

«Sorprenentment, el teatre mai s'havia apropat al món de la pilota, malgrat la potent teatralitat que es respira durant les partides i que desprén tot el seu cerimonial, per no parlar de la nodrida nòmina de personatges fascinants que hi habiten els trinquets o de les històries plenes d'humanitat i heroisme que conformen la intrahistòria d'aquest joc», explica l'autora.

Per tal de donar forma dramàtica a una d'aquestes històries de trinquet, Mascarell ha utilitzat el llenguatge popular i les expressions característiques d'eixe àmbit: «He volgut que llegir o escoltar els personatges s'assemble a l'experiència d'estar dins del bar d'un trinquet». L'obra compta amb un personatge simbòlic que captiva des dels primers compassos: «Cavallers s'obri amb un monòleg del Pilotari, qui reflexiona sobre els aspectes més profunds de la nostra existència», explica. L'obra es sintetitza en el seu triple homenatge: «Al món de la pilota valenciana i a la seua gent noble i senzilla; a una generació d'homes i dones (la nascuda als anys 40 i 50 del segle XX) que ha treballat de valent per fer possible la societat actual, mentre veia frustrar-se les seues aspiracions personals; i al valencià com a llengua portadora de l'ànima d'un poble», afig Mascarell.