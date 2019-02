Primàries obertes a Compromís de Ontinyent per a escollir al candidat

La coalició Compromís ha fet públiques les candidatures oficials a les primàries obertes a l'alcaldia d'Ontinyent i la llista de Compromís a l'Ajuntament d'Ontinyent per a les eleccions del 26 de maig després de tancar-se dissabte el termini per a avalar candidatures.

En eixe sentit, han quedat confirmats Nico Calabuig i Vicent Xavier Vila com a aspirants a cap de llista i candidat a l'alcaldia d'Ontinyent per Compromís.

Pel que fa a les persones aspirants a la resta de la llista s'han validat tretze candidatures: Sara Alberca, Paloma Alberola, Pep Alfonso, Josep Vicent Belda, Gonzalo Borredà, Tono Calabuig, Lídia Chàfer, Natxo Mollà, M.Àngels Moreno, Miquel Àngel Múrcia, Sergi Sempere, Maria Valls i Vicent Xavier Vila, per ordre alfabètic.

Des de la coalició han recordat que "a través del procés de primàries obertes la ciutadania decidirà els candidats i candidates de Compromís a ajuntaments, Corts Valencianes i Parlament Europeu, tant els i les caps de llista com els i les qui conformaran la resta de la llista, i podran votar els i les militants i simpatitzants i totes les persones valencianes majors de 16 anys que manifesten compartir els valors de Compromís prèvia inscripció en la web primaries.compromis.net fins l'1 de març".

Respecte les votacions, Compromís ha informat que "es podrà votar per internet des del 6 fins al 8 de març o de manera presencial el dissabte 9 de març en la mesa electoral que estarà situada en la seu de la coalició al Carrer Major, en el cas dels inscrits al cens d'Ontinyent", assenyalaven.

Fonts de la coalició han informat que en el procés de primàries per a la candidatura de Compromís a l'Ajuntament d'Ontinyent hi haurà dues votacions separades. Per un banda es podrà triar el candidat a l'alcaldia d'Ontinyent i per altra banda s'ordenaran el candidats a la resta de la llista.

"Ni llistes planxa ni fetes a dit, en Compromís hem aprovat uns reglaments plurals on no guanya ningú perquè ningú tinga que perdre. Unes primàries que no estan fetes en clau interna, sinó que estan fetes perquè participe tota la ciutadania, tota la gent valenta que amb els seus somriures, l'alegria i l'amor volen combatre els discursos d'odi i de por que estem sentint en estos últims mesos" ha afirmat la coportaveu de Compromís, Mónica Oltra.